أنطونيو بيتزي يكشف عن لائحة المنتخب السعودي استعدادا لكأس العالم 2018 ﻿

استدعى خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم 28 لاعبا للمعسكر الإعدادي الأخير قبل نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والذي ينطلق الأحد في سويسرا.

" شوف سبور"

استدعى خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم 28 لاعبا للمعسكر الإعدادي الأخير قبل نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والذي ينطلق الأحد في سويسرا.

وضمت التشكيلة 3 لاعبين أعيروا من أنديتهم السعودية إلى أندية إسبانية بموجب اتفاق بين الهيئة العامة للرياضة ورابطة الليغا، وهم فهد المولد لاعب الاتحاد المعار إلى ليفانتي، وسالم الدوسري لاعب الهلال المعار إلى فياريال، ويحيى الشهري لاعب النصر المعار إلى ليغانيس.



ويخوض المنتخب الأخضر المباراة الافتتاحية للمونديال أمام روسيا في موسكو يوم 14 يونيو.

ويخوض المنتخب خلال المعسكر الأخير، 3 مباريات ودية أولها أمام إيطاليا في 20 مايو في سويسرا، والبيرو في الثالث من يونيو في سويسرا أيضا، وألمانيا في الثامن منه في مدينة ليفركوزن.

في ما يأتي تشكيلة الـ 28:

- حراسة المرمى: محمد العويس (الأهلي السعودي)، عبدالله المعيوف (الهلال)، ياسر المسيليم (الأهلي)، عساف القرني (الاتحاد)

الدفاع:

أسامة هوساوي (الهلال)، عمر هوساوي (النصر)، معتز هوساوي (الأهلي)، علي البليهي (الهلال)، محمد جحفلي (الهلال)، ياسر الشهراني (الهلال)، منصور الحربي (الأهلي)، محمد البريك (الهلال)، سعيد المولد (الأهلي)

الوسط:

عبدالله عطيف (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، عبدالملك الخيبري (الهلال)، عبدالله الخيبري (الشباب)، محمد كنو (الهلال)، حسين المقهوي (الأهلي)، تيسير الجاسم (الأهلي)، هتان باهبري (الشباب)، سالم الدوسري (الهلال)، يحيى الشهري (النصر)، نواف العابد (الهلال)، فهد المولد (الاتحاد)، محمد الكويكبي (الاتفاق)

- الهجوم:

محمد السهلاوي (النصر)، مهند عسيري (الأهلي )