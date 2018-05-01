 أنطونيو بيتزي يكشف عن لائحة المنتخب السعودي استعدادا لكأس العالم 2018 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..تفاصيل جديدة ومرعبة: ها كيفاش قتل الملقب بالشينوي صاحبو ولد البوليسي وسط سوق بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..تفاصيل جديدة ومرعبة: ها كيفاش قتل الملقب بالشينوي صاحبو ولد البوليسي وسط سوق بالبيضاء

عاجل...مافيا العقار تخرج سكان دواوير بجماعة الدراركة ضواحي أكادير للإحتجاج وإستنفار أمني كبير بالمنطقة صور+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل...مافيا العقار تخرج سكان دواوير بجماعة الدراركة ضواحي أكادير للإحتجاج وإستنفار أمني كبير

مثير.. على خطى بنعلي والقذافي.. شوفوا شحال لقاو ديال الفلوس والمجوهرات الثمينة فمنزل رئيس دولة | دولي

مثير.. على خطى بنعلي والقذافي.. شوفوا شحال لقاو ديال الفلوس والمجوهرات الثمينة فمنزل رئيس دولة

فيديو مؤثر .. ‏بكاء تشافي بعد خطاب أندريس إنييستا | بووز

فيديو مؤثر .. ‏بكاء تشافي بعد خطاب أندريس إنييستا

تزامنا مع رمضان .. حجز وإتلاف الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة | حوادث و حقوق

تزامنا مع رمضان .. حجز وإتلاف الأطنان من المواد الغذائية الفاسدة

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الفتح الرباطي والإتحاد السكندري 1-1 / البطولة العربية للأندية | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة الفتح الرباطي والإتحاد السكندري 1-1 / البطولة العربية للأندية

مرعب.. طائرة تتحطم فور إقلاعها وحصيلة القتلى من المسافرين جد ثقيلة | دولي

مرعب.. طائرة تتحطم فور إقلاعها وحصيلة القتلى من المسافرين جد ثقيلة

عاجل..انتحار طبيب بطريقة بشعة وسط منزل أسرته بآسفي | حوادث و حقوق

عاجل..انتحار طبيب بطريقة بشعة وسط منزل أسرته بآسفي

شهـادة ضابط ممتاز تكشف عنف نشطاء حراك الريف | بوليتيك

شهـادة ''ضابط ممتاز'' تكشف عنف نشطاء حراك الريف

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

أنطونيو بيتزي يكشف عن لائحة المنتخب السعودي استعدادا لكأس العالم 2018

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 22:50 أنطونيو بيتزي يكشف عن لائحة المنتخب السعودي استعدادا لكأس العالم 2018 | سبور
أنطونيو بيتزي يكشف عن لائحة المنتخب السعودي استعدادا لكأس العالم 2018
استدعى خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم 28 لاعبا للمعسكر الإعدادي الأخير قبل نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والذي ينطلق الأحد في سويسرا.

" شوف سبور"

استدعى خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم 28 لاعبا للمعسكر الإعدادي الأخير قبل نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والذي ينطلق الأحد في سويسرا.

وضمت التشكيلة 3 لاعبين أعيروا من أنديتهم السعودية إلى أندية إسبانية بموجب اتفاق بين الهيئة العامة للرياضة ورابطة الليغا، وهم فهد المولد لاعب الاتحاد المعار إلى ليفانتي، وسالم الدوسري لاعب الهلال المعار إلى فياريال، ويحيى الشهري لاعب النصر المعار إلى ليغانيس.


ويخوض المنتخب الأخضر المباراة الافتتاحية للمونديال أمام روسيا في موسكو يوم 14 يونيو.

ويخوض المنتخب خلال المعسكر الأخير، 3 مباريات ودية أولها أمام إيطاليا في 20 مايو في سويسرا، والبيرو في الثالث من يونيو في سويسرا أيضا، وألمانيا في الثامن منه في مدينة ليفركوزن.

في ما يأتي تشكيلة الـ 28:

- حراسة المرمى: محمد العويس (الأهلي السعودي)، عبدالله المعيوف (الهلال)، ياسر المسيليم (الأهلي)، عساف القرني (الاتحاد)

الدفاع:
أسامة هوساوي (الهلال)، عمر هوساوي (النصر)، معتز هوساوي (الأهلي)، علي البليهي (الهلال)، محمد جحفلي (الهلال)، ياسر الشهراني (الهلال)، منصور الحربي (الأهلي)، محمد البريك (الهلال)، سعيد المولد (الأهلي)

الوسط:
عبدالله عطيف (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، عبدالملك الخيبري (الهلال)، عبدالله الخيبري (الشباب)، محمد كنو (الهلال)، حسين المقهوي (الأهلي)، تيسير الجاسم (الأهلي)، هتان باهبري (الشباب)، سالم الدوسري (الهلال)، يحيى الشهري (النصر)، نواف العابد (الهلال)، فهد المولد (الاتحاد)، محمد الكويكبي (الاتفاق)

- الهجوم:

محمد السهلاوي (النصر)، مهند عسيري (الأهلي )

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كأس العالم 2018 المنتخب السعودي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بوفون يتلقى عروضا مثيرة مباشرة بعد اعتزاله وباريس سان جيرمان يرغب في ضمه | سبور

بوفون يتلقى عروضا مثيرة مباشرة بعد اعتزاله وباريس سان جيرمان يرغب في ضمه

هذا هو المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم 2018 | سبور

هذا هو المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم 2018

بنعطية يوجه رسالة للاعبين الذين سيغيبون عن المونديال ويعد المغاربة بتشريف الوطن | سبور

بنعطية يوجه رسالة للاعبين الذين سيغيبون عن المونديال ويعد المغاربة بتشريف الوطن

فاخر رسميا بالجيش الملكي | سبور

فاخر رسميا بالجيش الملكي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..التراويح بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء..غياب القزابري و نظام جديد وهاشنو قالو المصلين | بــووز
منذ 8 دقائق

بالفيديو..التراويح بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء..غياب القزابري و نظام جديد وهاشنو قالو المصلين

بالفيديو..لحظة القبض على قاتل ولد البوليسي بمنطقة عين السبع-الحي المحمدي ساعات قبل الإفــطار | بــووز

بالفيديو..لحظة القبض على قاتل ولد البوليسي بمنطقة عين السبع-الحي المحمدي ساعات قبل الإفــطار

الزاكي في تصريح مباشر .منين جيت للمنتخب المغربي كانت انفلاتات كبيرة وأنا رجعتو للسكة الصحيحة و الجامعة كان ليها رأي آخر | بــووز

الزاكي في تصريح مباشر .منين جيت للمنتخب المغربي كانت انفلاتات كبيرة وأنا رجعتو للسكة الصحيحة و الجامعة كان ليها رأي آخر

هام للمغاربة..7 مواد غدائية تجنبوها خلال شهر رمضان | واش فراسك

هام للمغاربة..7 مواد غدائية تجنبوها خلال شهر رمضان

﻿

آخر المستجدات

عاجل..تفاصيل جديدة ومرعبة: ها كيفاش قتل الملقب بالشينوي صاحبو ولد البوليسي وسط سوق بالبيضاء | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

عاجل..تفاصيل جديدة ومرعبة: ها كيفاش قتل الملقب بالشينوي صاحبو ولد البوليسي وسط سوق بالبيضاء

عاجل...مافيا العقار تخرج سكان دواوير بجماعة الدراركة ضواحي أكادير للإحتجاج وإستنفار أمني كبير بالمنطقة صور+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل...مافيا العقار تخرج سكان دواوير بجماعة الدراركة ضواحي أكادير للإحتجاج وإستنفار أمني كبير

مثير.. على خطى بنعلي والقذافي.. شوفوا شحال لقاو ديال الفلوس والمجوهرات الثمينة فمنزل رئيس دولة | دولي

مثير.. على خطى بنعلي والقذافي.. شوفوا شحال لقاو ديال الفلوس والمجوهرات الثمينة فمنزل رئيس دولة

فيديو مؤثر .. ‏بكاء تشافي بعد خطاب أندريس إنييستا | بووز

فيديو مؤثر .. ‏بكاء تشافي بعد خطاب أندريس إنييستا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.