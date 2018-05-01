فاخر رسميا بالجيش الملكي ﻿

سيعقد امحمد فاخر، المدرب الجديد لفريق الجيش الملكي، ندوة صحافية الثلاثاء المقبل، بقاعة الندوات التابعة لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

"شوف سبور"

سيعقد امحمد فاخر، المدرب الجديد لفريق الجيش الملكي، ندوة صحافية الثلاثاء المقبل، بقاعة الندوات التابعة لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وسيعرض امحمد فاخر برنامجه رفقة الفريق العسكري، من العودة للمنافسة على الألقاب الموسم المقبل، اضافة إلى اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم، علما أنه سبق له وأن توج مع الفريق بثلاثة كؤوس عرش، لقب البطولة، وكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويذكر أن مسؤولي الجيش الملكي، كانوا قد تعاقدوا رسميا مع الإطار الوطني امحمد فاخر لمدة سنتين، عوض المدرب الحالي للفريق العسكري عبد الرزاق خيري ، بسبب النتائج السلبية.