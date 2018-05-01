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مرعب.. طائرة تتحطم فور إقلاعها وحصيلة القتلى من المسافرين جد ثقيلة

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 21:29 مرعب.. طائرة تتحطم فور إقلاعها وحصيلة القتلى من المسافرين جد ثقيلة | دولي
مرعب.. طائرة تتحطم فور إقلاعها وحصيلة القتلى من المسافرين جد ثقيلة
قتل أكثر من مئة شخص في تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الكوبية قرب مطار هافانا الدولي، حسب ما كشف عنه التلفزيون الكوبي الرسمي اليوم الجمعة.

شوف تيفي

قتل أكثر من مئة شخص في تحطم طائرة بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الكوبية قرب مطار هافانا الدولي، حسب ما كشف عنه التلفزيون الكوبي الرسمي اليوم الجمعة.

وبحسب مصادر فرنسية فإن ثلاثة أشخاص نجوا وهم في "حالة خطيرة" بالمستشفى، في الوقت الذي سقطت الطائرة بعد إقلاعها بقليل، حيث أنها كانت في رحلة داخلية من العاصمة الكوبية إلى مدينة هوليغوين شرقي البلاد.

ونقلت المصادر ذاتها عن شهود، أنهم رأوا أعمدة دخان، وقد هرعت فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث سقطت الطائرة على الطريق السريع بين بوييروس وهافانا، قرب المطار.

 

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شوف تيفي طائرة كوبا هافانا تحطم قتلى

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