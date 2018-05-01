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عاجل..انتحار طبيب بطريقة بشعة وسط منزل أسرته بآسفي

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 21:19 عاجل..انتحار طبيب بطريقة بشعة وسط منزل أسرته بآسفي | حوادث و حقوق
عاجل..انتحار طبيب بطريقة بشعة وسط منزل أسرته بآسفي
اهتز حي أنس بمدينة آسفي، يومه الجمعة 18 ماي الموافق لثاني يوم من رمضان، على وقع خبر جد مؤلم، يتمثل في انتحار طبيب متقاعد شنقا بسطح منزل أسرته.

"شوف تيفي"

اهتز حي أنس بمدينة آسفي، يومه الجمعة 18 ماي الموافق لثاني يوم من رمضان، على وقع خبر جد مؤلم، يتمثل في انتحار طبيب متقاعد شنقا بسطح منزل أسرته.

وحسب مصدر مطلع ل "شوف تيفي" فإن الأمر يتعلق بطبيب متقاعد يبلغ من العمر قيد حياته حوالي 63 سنة، عمل لسنوات طويلة كطبيب بمركز صحي بمدينة آسفي وهو متزوج، كان يعاني في الآونة الأخيرة من اضطرابات نفسية، مشيرا إلى أن أسرته عثرت عليه جثة معلقا بواسطة حبل "البرابول".


وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح الأمن وبعد معاينة الجثة فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الانتحار، بينما تم نقل جثة الطبيب إلى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي آسفي الانتحار طبيب الأسرة مصالح الأمن

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