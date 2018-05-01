الفتح الرباطي يتعادل مع الاتحاد الاسكندري في أولى مبارياته بالبطولة العربية ﻿

ﺣﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ الاسكندري ﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻃﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ في أولى مبارياته بالدور التمهيدي للبطولة العربية.
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ﺣﺴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ الاسكندري ﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻃﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻳﻖ في أولى مبارياته بالدور التمهيدي للبطولة العربية.
ﻭﺍﻓﺘﺘﺢ ﻓﺮﻳﻖ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻃﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻼﻋﺐ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﻟﻮﺍﺩﻧﻲ ﺑﻬﺪﻑ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ 13 ، ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ الاسكندري ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺯﺍﻕ ﺳﻴﺴﻴﻪ في اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ 28.
ويتواجد الفتح الرباطي في المجموعة الثانية، إلى جانب الاتحاد الاسكندري المصري، السالمية الكويتي وتيليكوم الجيبوتي.