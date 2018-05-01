شهـادة ''ضابط ممتاز'' تكشف عنف نشطاء حراك الريف ﻿

واصلـــت محكمة الاستئناف مساء اليوم الجمعة الاستمــاع إلى ''الشهود'' في قضية المتهمين المتابعين على إثــر أحداث الحسيمة ، حيث تم الاستمــاع إلى الضابط الممتاز (...) الذي حضر وقائع وأحداثا، غيرت

''شوف تيفي''

واصلـــت محكمة الاستئناف مساء اليوم الجمعة الاستمــاع إلى ''الشهود'' في قضية المتهمين المتابعين على إثــر أحداث الحسيمة ، حيث تم الاستمــاع إلى الضابط الممتاز (...) الذي حضر وقائع وأحداثا، غيرت مجريات الملف الذي كان إلى وقت قريب يعتبره البعض بالملف السياسي الفارغ، ولا علاقة بطبيعة التهم الموجهة إلى بعض النشطاء الذي كانوا يتقمصون بذلة الأبطال في منصات المهرجانات الخطابية بمدينة الحسيمة إبان ما يصطلح عليه بـ''حراك الحسيمة''.

بعد أداء ''اليمين''، وقف ''طارق زعكوش'' ضابط شرطة أمام المحكمة وهو يحكي بتأثر كبيــر قائلا: ''سيدي القاضي رمضان كريم وأتمنى ألا يعود علينا رمضان الماضي بالحسيمة ...'' وزاد بغصة حزينة '' رأيت الموت بعيني سيدي القاضي حاولت انقاذ زميلي صفوان من الموت وهو في حالة إغماء ورغم ذلك كل مرة كنت أشعر بضربات الحجارة...''، ولم تكن شهادته عادية وهو يحكي وقائع توثق لأعمال جرمية قام بها بعض المحسوبين على الحراك، كادت أن تُفقِد بعض رجالات الأمن حياتهم، وهم يدافعون عن الأملاك الخاصة والعامة بمدينة الحسيمة حينذاك.

الشهـادة ، جعلت المحامي ''أغناج'' عن هيئة دفاع المعتقلين يعبر عن أسفه لما جاء على لسان الرجل وقال '' نحن متضامنون معه إذا كان ما جاء على لسانه حقيقة...'' وهو ما جعل المحامي ''المسعودي'' هو الآخر يؤكد أن الشاهد أدى اليمين أمام المحكمة وكلامه يؤخذ بعين الاعتبار ولم يعد خصما لهيئة دفاع المعتقلين بقدر ما هو شاهد يساعد المحكمة للوصول إلى الحقيقة وبعد سرد تفاصيل أعمال العنف التي تعرض إليها هذا الأخير إلى جانب زملائه، وأعطى مواصفات هؤلاء العناصر التي لاحقته إبان الاحتجاجات والتظاهرات ولاسيما واقعة ''سطح'' الزفزافي، نادى القاضي ''علي الطرشي'' على بعض المتهمين بالأسمــاء فتعرف عليهم وأشار إليهم فردا فردا، مما جعل هيئة دفاع المعتقلين تنتفض مرة أخرى .

هـــذا وبعد إنهـــاء الاستماع إلى الشاهد ''طارق زعكوش'' تم تأجيل الجلسة إلى صبيحة يوم الثلاثــاء المقبل لمواصلة الاستماع إلى الشهود في كل الوقائع والأحداث الموثقة بفيديوهات سبق وتم عرضها أمام أنظار الجميع بالقاعة 7 بمحكمة الاسئناف بالدار البيضاء .