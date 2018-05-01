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عاجل...حادثة سير خطيرة باشتوكة ايت بها دقائق قبل الإفطار وإصابة تسعة عمال زراعيين

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 19:00 عاجل...حادثة سير خطيرة باشتوكة ايت بها دقائق قبل الإفطار وإصابة تسعة عمال زراعيين | حوادث و حقوق
عاجل...حادثة سير خطيرة باشتوكة ايت بها دقائق قبل الإفطار وإصابة تسعة عمال زراعيين
انقلبت قبل قليل من يومه الجمعة سيارة خفيفة من نوع ''بيكوب'' كانت محملة بعدد من العمال الزراعيين بالطريق الإقليمية الرابطة بين معمل اسمنت ''أيت بها'' ومنطقة ''إمي مقورن''، ما أدى لإصابة تسعة عمال بجروح

شوف تيفي:أحمد الهلالي

انقلبت قبل قليل من يومه الجمعة سيارة خفيفة من نوع "بيكوب" كانت محملة بعدد من العمال الزراعيين بالطريق الإقليمية الرابطة بين معمل اسمنت "أيت بها" ومنطقة "إمي مقورن"، ما أدى لإصابة تسعة عمال بجروح بليغة، نقلوا على إثرها للمستشفى الإقليمي المختار السوسي بمدينة بيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالسيارة كانت تقل مجموعة من العمال الزراعيين بعد انتهاء دوامهم اليومي بأحد الضيعات الفلاحية حيث كانوا يشتغلون، ونتيجة السرعة المفرطة وعدم احترام قانون السير فقد السائق السيطرة على "البيكوب" وخرج عن مساره العادي لينقلب في مشهد مروع على قارعة الطريق.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح خطيرة نقلوا على إثرها للمستشفى الإقليمي ببيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية، فيما أحيلت حالتين على المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير نظرا لحالتهما الحرجة.

وإستنفر الحادث مختلف السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي الذين هرعوا لعين المكان وقاموا بفتح تحقيق دقيق حول حيثيات وملابسات الحادث. 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة ايت بها حادثة سير خطيرة اصابة تسعة عمال زراعيين قبيل الإفطار

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