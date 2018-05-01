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الرجاء يعود للبيضاء لمواجهة الراسينغ البيضاوي

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 18:19 الرجاء يعود للبيضاء لمواجهة الراسينغ البيضاوي | سبور
الرجاء يعود للبيضاء لمواجهة الراسينغ البيضاوي
حطت بعثة فريق الرجاء الرياضي صباح اليوم الجمعة، الرحال بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء قادمة من غانا، بعد خوضها مباراة أمام فريق أدواناستارز الغاني، برسم الجولة الثانية من كأس الاتحاد

 "شوف سبور"

 حطت بعثة فريق الرجاء الرياضي صباح اليوم الجمعة، الرحال بمطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء قادمة من غانا، بعد خوضها مباراة أمام فريق أدواناستارز الغاني، برسم الجولة الثانية من كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وانتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويحتل الرجاء الرياضي يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين واحدة، في حين يتذيل أدوانا المجموعة الأولى بنقطة واحدة ، ويتصدر فيتا كلوب صدارة المجموعة بـ4 نقاط، ويحتل أسيك ميموزا المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويذكر أن الرجاء الرياضي سيواجه فريق الراسينغ البيضاوي برسم الجولة 30 من البطولة الاحترافية بعد غد الأحد، على أرضية ملعب الأب جيكو بمدينة الدارالبيضاء.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الرجاء الرياضي أدواناستارز الغاني كأس الاتحاد الإفريقي الراسينغ البيضاوي

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