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بالصــور:انطلاق حملة ولي عهد أبوظبي لإفطار الصائم في المغرب

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 17:55 بالصــور:انطلاق حملة ولي عهد أبوظبي لإفطار الصائم في المغرب | بوليتيك
بالصــور:انطلاق حملة ولي عهد أبوظبي لإفطار الصائم في المغرب
أعطى علي سالم الكعبي سفير دولة الإمارات في المغرب رفقة محمد مهيدية والي جهة الرباط سلا القنيطرة اليوم الجمعة 18 مايو 2018 بمقر ولاية الرباط انطلاقة حملة ''الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم ''لعام

شـــوف تيفي:

 أعطى علي سالم الكعبي سفير دولة الإمارات في المغرب رفقة محمد مهيدية والي جهة الرباط سلا القنيطرة اليوم الجمعة 18 مايو 2018 بمقر ولاية الرباط انطلاقة حملة "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم "لعام 2018.

وخلال هذه المناسبة أكد السفير الإماراتي في تصريح له أن "حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم" لهذا العام تأتي تزامنا مع حدث تاريخي يٌؤرخ لذكرى ميلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات " في إطار مبادرة "عام زايد" التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على عام 2018 .

 وقد أعلن السفير علي سالم الكعبي "أن حملة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإفطار الصائم لهذا العام تتميز برفع عدد الحصص الموجهة للأسر المغربية المتعففة من 25 ألف إلى 50 ألف حصة". وقال أيضا أن "قرار رفع عدد حصص هذه المبادرة الإنسانية الأخوية يأتي لتلبية الطلبات المتزايدة من الجمعيات المغربية حتى يتسنى تغطية أكبر عدد ممكن من جهات المملكة".

وتتضمن هده المكرمة المواد الغذائية "الدقيق والسكر والزيت والأرز والشاي والطماطم والعدس والحمص والشعرية والتمر والكسكس".

وبموازاة ذلك أطلقت سفارة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع السلطات المغربية في المناطق الشرقية حملة إفطار الصائم موجهة لمناطق ميسور وأوطاط الحاج وبوعرفة وطاطا وتالسينت وعين بني مطهر وفم ازكيد، وتشمل 25 ألف أسرة ضمنها عدد من السكان الرحل، وذلك للتخفيف من معاناة هذه الفئة المتعففة خلال هذا الشهر الفضيل.

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شـــوف تيفي المغرب إطار الصائم سفير الامارات

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