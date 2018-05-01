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بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 17:44 منحة جديدة من الفيفا للرجاء وهذه قيمتها | سبور
منحة جديدة من ''الفيفا'' للرجاء وهذه قيمتها
بات من المنتظر أن يتوصل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بمبلغ 221 ألف دولار، من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم، بعد المناداة على لاعب الفريق بدر بانون للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها

 شـــوف تيفي:

بات من المنتظر أن يتوصل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، بمبلغ 221 ألف دولار، من طرف الإتحاد الدولي لكرة القدم، بعد المناداة على لاعب الفريق بدر بانون للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا في يونيو ويوليوز المقبلين.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) تعويض الأندية التي يشارك لاعبوها بالمونديال، إذ حددت قيمة التعويض في 8530 دولار عن اليوم الواحد بداية من فاتح يونيو القادم.

وستقوم الفيفا بتعويض الرجاء عن 26 يوما من فاتح يونيو إلى 25 من الشهر ذاته والذي يتزامن مع المباراة الأخيرة للأسود ضد إسبانيا.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب رونار الفيفا منتخب تعويض

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