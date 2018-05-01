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بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 17:38 مثير..بالرغم من ارتفاع الأسعار مع بداية رمضان..حكومة العثماني تُؤكد: أسعار جل المواد عرفت انخفاضا..م | بوليتيك
مثير..بالرغم من ارتفاع الأسعار مع بداية رمضان..حكومة العثماني تُؤكد: ''أسعار جل المواد عرفت انخفاضا..''م
عقدت اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك، أول اجتماع لها، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد

''شوف تيفي'':

عقدت اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان الأبرك، أول اجتماع لها، تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية التي واكبت التحضير لشهر رمضان المبارك، وذلك يوم الخميس 17 ماي 2018م الموافق لفاتح رمضان 1439هـ، بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة.
وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، فقد سجلت اللجنة بخصوص التموين بارتياح وفرة العرض أمام الطلب فيما يخص جميع المواد باستثناء مادة الحمص التي عرفت بعض النقص والذي تمت تغطيته باستيراد 3500 طن منه موجهة للاستهلاك اليومي للمواطن، وستحرص المصالح المختصة على تتبع مسالك توزيع هذه المادة في الأسواق من أجل محاربة كل الممارسات المخلة بالقوانين المعمول بها.
وعلى مستوى الأسعار، يضيف البلاغ، فحسب المعطيات المتوفرة، فقد عرفت أسعار جل المواد انخفاضا ملحوظا وخصوصا الخضر كالطماطم، البصل والبطاطس. وفي المقابل عرفت أسعار بعض المواد خاصة الحمص ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الأخير من شهر شعبان راجع بالأساس إلى كثرة الطلب على هذه المواد والنقص المسجل في العرض. لكن ستعرف أسعار هذه المادة منحى تنازلي مع تسويق الكميات المستوردة والشروع في تسويق المنتوج الوطني أواسط شهر رمضان الأبرك،
أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد أكد البلاغ أن تدخلات اللجن المختلطة للمراقبة التي يرأسها الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، همت مراقبة 16.974 نقطة بيع خلال الفترة الممتدة من 16 أبريل إلى 16 ماي والتي أفضت إلى تسجيل 571 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
فيما يتعلق بجودة المواد الغذائية، فقد تم حجز وإتلاف 1210 طن من المواد الغذائية تتضمن: '' 911 طن من الحبوب والدقيق ومشتقاته، و 253 طن من الشاي، السكر والقهوة، و11 طن من اللحوم والأسماك، و 10 طن من الفواكه والخضر، و 25 طن من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا (التمور، حليب ومشتقاته، مشروبات وعصائر، عسل ومربى....)''.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار العديد من المواد الغذائية، عرفت في أول أيام رمضان ارتفاعا ، حيث وصل سعر سمك السردين ببعض الأسواق لـ ''20 درهم''، كما عرف سعر ارتفاعا وتراوح ما بين 33 و35 درهما.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المواد الاستهلاكية المواد الغذائية الأسعار المراقبة

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