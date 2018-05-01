 قطر تخترق قطاع التعليم العالي في المغرب...إغراء مجموعة من الأساتذة للتدريس بالدوحة . ﻿
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قطر تخترق قطاع التعليم العالي في المغرب...إغراء مجموعة من الأساتذة للتدريس بالدوحة .

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 16:52 قطر تخترق قطاع التعليم العالي في المغرب...إغراء مجموعة من الأساتذة للتدريس بالدوحة . | بوليتيك
قطر تخترق قطاع التعليم العالي في المغرب...إغراء مجموعة من الأساتذة للتدريس بالدوحة .
بعد فشل الحكومة في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، الذين صعدوا مؤخرا من وثيرة احتجاجاتهم في مختلف مراكز التكوين الجهوية، وارتفاع حدة الاحتجاجات بالشارع من طرف المعطلين المجازين ، وانسداد أفق

شوف تيفي

بعد فشل الحكومة في تدبير ملف الأساتذة المتعاقدين، الذين صعدوا مؤخرا من وثيرة احتجاجاتهم في مختلف مراكز التكوين الجهوية، وارتفاع حدة الاحتجاجات بالشارع من طرف المعطلين المجازين ، وانسداد أفق التوظيف في القطاع العمومي، لم تجد حكومة البيجيدي من حل جدري، ينهي هده الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعانيها آلاف الشباب حاملو الشواهد العليا المعطلين. ويمتص غضب الشارع، سوى أن تبحث عن حلول من خارج البلد، وهو ما قد يؤثر سلبا على المنظومة التعليمية والتربوية المغربية، التي تعاني منذ سنوات إمكانية تحقيق الإقلاع الحقيقي.

حيث علم مؤخرا أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، بحث بمعية خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، مع وزير التعليم العالي بدولة قطر، محمد بن عبد الواحد المحمادي، إمكانية التعاقد مع أساتذة مغاربة للتدريس بدولة قطر، وإمكانية إحداث فرع لجامعة محمد الخامس بدولة قطر ومشروع إنشاء جامعة مغربية قطرية بالمغرب.

وفي بلاغ للوزارة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، تدارس الجانبان، يوم الإثنين الماضي 15 ماي 2018، في مقر الوزارة بالرباط، إمكانيات تحقيق هده الحلول من خلال البحث عن سبل عقد الشراكة بين البلدين في مجال التعليم العالي و البحث العلمي.

وكما جاء في البلاغ، فقد اتفق الطرفان على إحداث لجنة لإعداد مشروع اتفاقية تعاون بين البلدين من أجل توقيعها خلال زيارة العمل المتوقعِ أن يقوم بها وفد مغربي رفيع المستوى إلى دولة قطر من أجل تبادل الخبرات والاطلاع على الأنظمة التربوية لكلا البلدين.

في الوقت التي ترتفع فيه الأصوات وتحتج على استيراد المنظومات التعليمية من الدول المتقدمة على المستوى العلمي والفكري والتكنولوجي بدعوى المساس بمنظومتنا، فكيف سيكون الأمر بمنظومة التعليم القطرية وما القيمة المضافة التي يمكن أن يستفيدها التعليم المغربي من التعليم القطري.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي التعليم قطر الحكومة المغربية

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