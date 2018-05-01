بنعمور ل ''شوف تيفي''.. نعم راسلت الديوان الملكي من أجل تحريك مسطرة تعيين أعضاء ورئيس مجلس المنافسة ﻿

قال عبد العلي بنعمور رئيس مجلس المنافسة في تصريح ل ''شوف تيفي''، أن المراسلة التي بعث بها إلى للديوان الملكي من أجل التماس تحريك مسطرة تعيين أعضاء ورئيس المجلس، قد تمت قبل شهرين، أي قبل اندلاع شرارة

شوف تيفي

قال عبد العلي بنعمور رئيس مجلس المنافسة في تصريح ل ''شوف تيفي''، أن المراسلة التي بعث بها إلى للديوان الملكي من أجل التماس تحريك مسطرة تعيين أعضاء ورئيس المجلس، قد تمت قبل شهرين، أي قبل اندلاع شرارة حملة ''المقاطعة'' التي تستهدف بعض المواد الإستهلاكية، وهو ما يعني أن موعدها ليس رهينا بتداعيات هذه الحملة، حسب ما استقيناه من تصريح مصدرنا.

وأوضح بنعمور ل ''شوف تيفي''، أن مبادرته هاته، قد تمت بتنسق وتشاور مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مفندا في الوقت ذاته، صحة الأخبار التي تحدد موعد هذا التعيين في الأيام القيلة المقبلة، باعتبار أنه لم يتلق أي رد في شأن هذه المراسلة، يضيف بنعمور في جواب على سؤال ''شوف تيفي''.