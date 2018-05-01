 في محاكمة معتقلي حراك الريف..''الروكاني'' تصف ممثل النيابة العامة بغير الطبيعي في رمضان..والأخير يكشف وضعيتها طيلة السنة ﻿
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في محاكمة معتقلي حراك الريف..''الروكاني'' تصف ممثل النيابة العامة بغير الطبيعي في رمضان..والأخير يكشف وضعيتها طيلة السنة

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 16:13 في محاكمة معتقلي حراك الريف..الروكاني تصف ممثل النيابة العامة بغير الطبيعي في رمضان..والأخير يكشف وضعيتها طيلة السنة | مجتمع
في محاكمة معتقلي حراك الريف..''الروكاني'' تصف ممثل النيابة العامة بغير الطبيعي في رمضان..والأخير يكشف وضعيتها طيلة السنة
شهــدت أشغال محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه، مشادات كلامية بين ممثل النيابة العامة وهيئة دفاع المتهمين المتابعين على اثر أحداث الحسيمة ، يومـه الجمعة 18 مـاي 2018 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك

''شوف تيفي'' م.ق

 

شهــدت أشغال محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه، مشادات كلامية بين ممثل النيابة العامة وهيئة دفاع المتهمين المتابعين على اثر أحداث الحسيمة ، يومـه الجمعة 18 مـاي 2018 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وذلك خلال الاستمــاع إلى ''شــاهد'' في القضية و يشغل ممثل شرطة ممتاز يحكي الوقائع والأحداث التي حضــرها ولاسيما حين تعرض زميله ''صفوان فارس'' إلى الضرب بالحجارة مما تسبب له في حالة غيبــوبة .

وبعدما استدعى القاضي بعض المتهمين المعتقلين وتعرف عليهم ''الشــاهد'' ووصف لباسهم لحظة الوقائع التي عرفتها الأحــداث ولاسيما تلك التي تتعلق بواقعة ''الجمعة و ''السطح'' والتي تعود لــ 26 ماي ، طالبت هيئة دفاع المعتقلين بعرض أحد الفيديوهات التي توثق لواقعة سطح الزفزافي للتعرف عن الأشخاص كما جاء على لســان ''الشاهد'' وهو الشيء الذي عارضه ''حكيم الوردي'' ممثل النيابة العامــة والتمس مواصلة توجيه الملتمسات والأسئلة بدون عرض ''الفيديــو'' بمبرر أن عرض ''الفيديــو'' سيستدعي استدعاء أشخاص آخرين، وهو ماتجاوب مع القاضي ''علي الطرشي'' وقرر رفض الطلب.

 

وشـرع المتهمين في الصياح من قلب القفص الزجاجي احتجاجا على قرار القاضي وهو ما اعتبره ممثل النيابة العامة اساءة إلى المحكمة ولاسيما بعدما رفع أحد المعتقلين شعار ''مسرحية... مسرحية... '' وأمر ممثل النيابة العامة الرئيس إعطاء الأمر إلى كتابة الضبط لتحرير كل ما يروج بالقاعة ومثل هذه المصطلحات التي وصفها بالمستفزة ، وهو ما دفع المحامية ''خديجة الروكاني'' لتنتفض في وجه المحكمة وتوجه الخطاب إلى ممثل النيابة العامة وتصفه بغير الطبيعي خلال اليومين الأخيرين ولاسيما في شهر رمضــان قائلة: ''النبرة التي تتكلم بها النيابة العامة غير عادية ....'' والتمست تأجيل جلسات محاكمة معتقلي حراك الريف إلى مابعد شهر رمضان ، وأردفت أن ''النيابة العامة تتدخل في كل ثانية وكأنها سيف مسلط علينا...''

ورد ممثل النيابة العامة ''حكيم الوردي'' قائلا ''لابد أن نقف على مسألة أساسية ترتبط بكرامتنا جميعا عندما نسمع المحاكمة مسرحية وتكررت على نحو يشعرني شخصيا بالتقزز نحن لسنا بممثلين...'' وزاد مشددا: ''اذا كنا سنصف أن مداخلة النيابة العامة غير عادية في شهر رمضان فكيف سنصف مداخلة الأستاذة الروكاني خارج رمضان والتي عندما تحتكر الميكرو يظهر عليها ما يظهر عليها... فلنحترم بعضنا البعض ونحن في المحكمة ولسنا خارجها...''

هـــذا و علق القاضي ''علي الطرشي'' قائلا: ''اللــهم انا صائمون اللهم انا صائمون اللهم انا صائمون'' ثلاث مرات تذكيرا لأطراف المحاكمة قبل أن تتشنج أشغال المحاكمة بين هيئة دفاع الطرف المدني والهيئة التي تبث في الحكم ويقرر القاضي رفع الجلسة للاستراحة لأجل مواصلة أشغال المحاكمة والاستماع إلى الشهود .

 

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شوف تيفي المغرب الدار البيضاء محكمة الاستئناف حكيم الوردي

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