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الحلقة الأولى من برنامج رامز تحت الصفر تثير استياء العرب بسبب تحرشه بممثلة مشهورة

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 15:52 الحلقة الأولى من برنامج رامز تحت الصفر تثير استياء العرب بسبب تحرشه بممثلة مشهورة | ثقافة و فنون
الحلقة الأولى من برنامج رامز تحت الصفر تثير استياء العرب بسبب تحرشه بممثلة مشهورة
بعدما بثت أول حلقة من برنامج « رامز تحت الصفر » أمس الخميس، عبّر مجموعة من النشطاء الذين تابعوا البرنامج الترفيهي على قناة ''إم بي سي مصر »، عن غضبهم، عقب الألفاظ الخادشة للحياء التي قالها المقدم

شوف تيفي

 

بعدما بثت أول حلقة من برنامج « رامز تحت الصفر » أمس الخميس، عبّر مجموعة من النشطاء الذين تابعوا البرنامج الترفيهي على قناة "إم بي سي مصر »، عن غضبهم، عقب الألفاظ الخادشة للحياء التي قالها المقدم رامز جلال.

هذا واعتبرت الجماهير التي تابعت الحلقة الاولى من البرنامج، أن الكلمات التي وظفها رامز تحمل إيحاءات جنسية خلال تنفيذ مقلب كانت ضحيته الممثلة ياسمين صبري، كما قام بملامسة وجهها وشفتيها وهو ما أثار استغراب المشاهدين .

جدير بالذكر، أن مقالب رامز جلال تحظى بمتابعة كبيرة من قبل الجماهير العربية، كما أن الأخير ظهر بشخصية جديدة خلال برنامج "رامز تحت الصفر"، بتجسيده دور هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم من خلال ارتدائه الماسك .

‫شوف تيفي

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ثقافة وفنون شوف تيفي برنامج رامز تحت الصفر

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