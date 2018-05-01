 الرقم الأخضر يواصل حصد المرتشين بعد الإطاحة بعون سلطة بشيشاوة متلبس بتسلم رشوة من أحد المواطنين...تفاصيل مثيرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الحلقة الأولى من برنامج رامز تحت الصفر تثير استياء العرب بسبب تحرشه بممثلة مشهورة | ثقافة و فنون

الحلقة الأولى من برنامج رامز تحت الصفر تثير استياء العرب بسبب تحرشه بممثلة مشهورة

تقرير بي ان سبورت عن لائحة الأسود التي اختارها رونار للمشاركة في المونديال الروسي 2018 | بووز

تقرير بي ان سبورت عن لائحة الأسود التي اختارها رونار للمشاركة في المونديال الروسي 2018

الرقم الأخضر يواصل حصد المرتشين بعد الإطاحة بعون سلطة بشيشاوة متلبس بتسلم رشوة من أحد المواطنين...تفاصيل مثيرة | مجتمع

الرقم الأخضر يواصل حصد المرتشين بعد الإطاحة بعون سلطة بشيشاوة متلبس بتسلم رشوة من أحد

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي | مجتمع

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي

قنوات القطب العمومي تسقط في مجموعة من الأخطاء وتحصد سخرية واستهجان الفيسبوكيين صور | صحافة

قنوات القطب العمومي تسقط في مجموعة من الأخطاء وتحصد سخرية واستهجان الفيسبوكيين ''صور''

عاجل..فيسبوك مابقاش خــدام | نت 2.0

عاجل..فيسبوك مابقاش خــدام

الملك محمد السادس يدشن مسجد صاحبة السمو الأميرة للا لطيفة بسلا ويؤدي به صلاة الجمعة | بوليتيك

الملك محمد السادس يدشن ''مسجد صاحبة السمو الأميرة للا لطيفة'' بسلا ويؤدي به صلاة الجمعة

حصري.. المقرئ الشهير الكوشي يكشف حقيقة محاولة مختل عقلي الاعتداء عليه خلال صلاة التراويح داخل مسجد بالبيضاء | مجتمع

حصري.. المقرئ الشهير الكوشي يكشف حقيقة محاولة مختل عقلي الاعتداء عليه خلال صلاة التراويح داخل مسجد

صادم وبالفيديو.. مقاهي تفتح أبوابها لأصحاب ماصايمينش والإفطار العلني نهار رمضان بتونس | مجتمع

صادم وبالفيديو.. مقاهي تفتح أبوابها لأصحاب ماصايمينش والإفطار العلني نهار رمضان بتونس

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

الرقم الأخضر يواصل حصد المرتشين بعد الإطاحة بعون سلطة بشيشاوة متلبس بتسلم رشوة من أحد المواطنين...تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 15:10 الرقم الأخضر يواصل حصد المرتشين بعد الإطاحة بعون سلطة بشيشاوة متلبس بتسلم رشوة من أحد المواطنين...تفاصيل مثيرة | مجتمع
الرقم الأخضر يواصل حصد المرتشين بعد الإطاحة بعون سلطة بشيشاوة متلبس بتسلم رشوة من أحد المواطنين...تفاصيل مثيرة
مازال الرقم الأخضر الذي تم إطلاقه من طرف وزارة العدل لمحاربة الفساد والرشوة يحصد المزيد من الضحايا، إذ علم من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بإقليم شيشاوة تمكنت مساء أمس الخميس من توقيف عون

شوف تيفي:أحمد الهلالي


مازال الرقم الأخضر الذي تم إطلاقه من طرف وزارة العدل لمحاربة الفساد والرشوة يحصد المزيد من الضحايا، إذ علم من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بإقليم شيشاوة تمكنت مساء أمس الخميس من توقيف عون سلطة برتبة مقدم متلبس بتسلم رشوة بلغت حوالي 4000 درهم من أحد المواطنين بقيادة "ايدويران" مقابل التوسط له بإنجاز وثائق إدارية.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فحيثيات القضية تعود إلى يوم أمس الخميس، حينما تقدم أحد المواطنين لإحدى المقاطعات الإدارية التابعة لقيادة "إيدويران" إقليم شيشاوة لإنجاز وثائق إدارية خاصة به، ليتفاجأ بالمقدم يساومه، ويطلب منه مده بمبلغ مالي قدره 4000 درهم إن أراد الحصول على كافة وثائقه.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن طلب عون السلطة جعل المواطن يقوم بربط الإتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن عملية ابتزازه من طرف عون السلطة، وهي المكالمة التي جعلت وكيل الملك يعطي تعليماته لمصالح الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بشيشاوة لإيقاف المعني بالأمر، وذلك عن طريق نصب كمين له بتنسيق مع المشتكي الذي ضرب موعد مع عون السلطة بأحد الشوارع القريبة من محل سكنى المشتكي، لتمكينه من المبلغ المتفق عليه.

وأضافت ذات المصادر، أن عون السلطة جرى توقيفه وهو بصدد تسلم الرشوة من المشتكي، حيث باغثته عناصر الدرك الملكي في حالة تلبس، وتمت إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه قبل عرضه على وكيل الملك.

يشار أن وزارة العدل أطلقت قبل أيام خدمة الرقم الأخضر المجاني (0800004747) للمواطنين، للتبليغ عن حالات الرشوة والفساد التي يتعرضون له في الإدارات العمومية، وذلك لتخليق الحياة العامة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب شيشاوة الرقم الأخضر يسقط عون سلطة متلبس تلقي رشوة مواطن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي | مجتمع

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي

حصري.. المقرئ الشهير الكوشي يكشف حقيقة محاولة مختل عقلي الاعتداء عليه خلال صلاة التراويح داخل مسجد بالبيضاء | مجتمع

حصري.. المقرئ الشهير الكوشي يكشف حقيقة محاولة مختل عقلي الاعتداء عليه خلال صلاة التراويح داخل مسجد بالبيضاء

صادم وبالفيديو.. مقاهي تفتح أبوابها لأصحاب ماصايمينش والإفطار العلني نهار رمضان بتونس | مجتمع

صادم وبالفيديو.. مقاهي تفتح أبوابها لأصحاب ماصايمينش والإفطار العلني نهار رمضان بتونس

مشكل الرعاة الرحل يعود من جديد بجهة سوس وهذه المرة بجماعة أمسكروض وها أش وقع | مجتمع

مشكل الرعاة الرحل يعود من جديد بجهة سوس وهذه المرة بجماعة أمسكروض وها أش وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو صــدمة المغاربة منين سولناهم أشنو كايتقال فالآذان..أجوبة مثيرة و غير متوقعة | بوليميك‎
منذ 5 دقائق

شوفو صــدمة المغاربة منين سولناهم أشنو كايتقال فالآذان..أجوبة مثيرة و غير متوقعة

أجيو نضحكو شوية مع 2 عيالات كبار ميقدروش يْعيشو بلا بورطابل و أنترنيت | ديو مهيول والعايدي

أجيو نضحكو شوية مع 2 عيالات كبار ميقدروش يْعيشو بلا بورطابل و أنترنيت

بالفيديو..ساكنة سلا ترحب بالملك محمد السادس وبغاو يعطيوه براوات بعد أدائه صلاة الجمعة.. شوفو أشنو بغاو | قنوات أخرى

بالفيديو..ساكنة سلا ترحب بالملك محمد السادس وبغاو يعطيوه ''براوات'' بعد أدائه صلاة الجمعة.. شوفو أشنو بغاو

مثير ..لأول مرة في رمضان الحمص داير 30 درهم فالسوق و المغاربة طالع ليهم الدم | أش كاين فالسوق

مثير ..لأول مرة في رمضان ''الحمص'' داير 30 درهم فالسوق و المغاربة طالع ليهم الدم

﻿

آخر المستجدات

الحلقة الأولى من برنامج رامز تحت الصفر تثير استياء العرب بسبب تحرشه بممثلة مشهورة | ثقافة و فنون
منذ 21 دقيقة

الحلقة الأولى من برنامج رامز تحت الصفر تثير استياء العرب بسبب تحرشه بممثلة مشهورة

تقرير بي ان سبورت عن لائحة الأسود التي اختارها رونار للمشاركة في المونديال الروسي 2018 | بووز

تقرير بي ان سبورت عن لائحة الأسود التي اختارها رونار للمشاركة في المونديال الروسي 2018

الرقم الأخضر يواصل حصد المرتشين بعد الإطاحة بعون سلطة بشيشاوة متلبس بتسلم رشوة من أحد المواطنين...تفاصيل مثيرة | مجتمع

الرقم الأخضر يواصل حصد المرتشين بعد الإطاحة بعون سلطة بشيشاوة متلبس بتسلم رشوة من أحد

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي | مجتمع

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.