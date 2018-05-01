الرقم الأخضر يواصل حصد المرتشين بعد الإطاحة بعون سلطة بشيشاوة متلبس بتسلم رشوة من أحد المواطنين...تفاصيل مثيرة ﻿

مازال الرقم الأخضر الذي تم إطلاقه من طرف وزارة العدل لمحاربة الفساد والرشوة يحصد المزيد من الضحايا، إذ علم من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بإقليم شيشاوة تمكنت مساء أمس الخميس من توقيف عون

شوف تيفي:أحمد الهلالي



مازال الرقم الأخضر الذي تم إطلاقه من طرف وزارة العدل لمحاربة الفساد والرشوة يحصد المزيد من الضحايا، إذ علم من مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي بإقليم شيشاوة تمكنت مساء أمس الخميس من توقيف عون سلطة برتبة مقدم متلبس بتسلم رشوة بلغت حوالي 4000 درهم من أحد المواطنين بقيادة "ايدويران" مقابل التوسط له بإنجاز وثائق إدارية.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فحيثيات القضية تعود إلى يوم أمس الخميس، حينما تقدم أحد المواطنين لإحدى المقاطعات الإدارية التابعة لقيادة "إيدويران" إقليم شيشاوة لإنجاز وثائق إدارية خاصة به، ليتفاجأ بالمقدم يساومه، ويطلب منه مده بمبلغ مالي قدره 4000 درهم إن أراد الحصول على كافة وثائقه.

وأوضحت مصادر "شوف تيفي"، أن طلب عون السلطة جعل المواطن يقوم بربط الإتصال بالرقم الأخضر للتبليغ عن عملية ابتزازه من طرف عون السلطة، وهي المكالمة التي جعلت وكيل الملك يعطي تعليماته لمصالح الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بشيشاوة لإيقاف المعني بالأمر، وذلك عن طريق نصب كمين له بتنسيق مع المشتكي الذي ضرب موعد مع عون السلطة بأحد الشوارع القريبة من محل سكنى المشتكي، لتمكينه من المبلغ المتفق عليه.

وأضافت ذات المصادر، أن عون السلطة جرى توقيفه وهو بصدد تسلم الرشوة من المشتكي، حيث باغثته عناصر الدرك الملكي في حالة تلبس، وتمت إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول المنسوب إليه قبل عرضه على وكيل الملك.

يشار أن وزارة العدل أطلقت قبل أيام خدمة الرقم الأخضر المجاني (0800004747) للمواطنين، للتبليغ عن حالات الرشوة والفساد التي يتعرضون له في الإدارات العمومية، وذلك لتخليق الحياة العامة.