عاجل..انطلاق أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه والقاضي يطرد المهداوي ﻿

قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الجمعة 18 ماي، طرد المعتقل الصحافي حميد المهداوي مباشرة بعد انطلاق أشغال الجلسة بمحكمة الاستئناف

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الجمعة 18 ماي، طرد المعتقل الصحافي حميد المهداوي مباشرة بعد انطلاق أشغال الجلسة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف، أن القاضي علي الطرشي، أعطى انطلاق أشغال الجلسة على الساعة الثانية عشرا ظهرا، قبل أن يرفعها بسبب عدم حضور المحامين، مشيرا إلى أن القاضي ومباشرة بعد استئناف أشغال الجلسة، طرد المعتقل حميد المهداوي الذي رفض الالتزام وبدأ بالصراخ وسط قاعة المحكمة.

وأبرز الموفد أن المهداوي وخلال صراخه وسط القاعة، قال إنه دخل في إضراب عن الطعام لم يتناول أي وجبة منذ 24 ساعة، وذلك احتجاجا على مدير سجن "عكاشة"، ليتدخل حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، الذي أكد توفره على قرص مدمج، يكشف أن المهداوي، تورط في إهانة مدير السجن ونعته بأوصاف قدحية.

وأشار موفد شوف تيفي أن الهدوء عاد إلى أشغال الجلسة، حيث يواصل القاضي الاستماع للشهود، والبداية كانت بشاهد يدعى "طارق.ز".