قنوات القطب العمومي تسقط في مجموعة من الأخطاء وتحصد سخرية واستهجان الفيسبوكيين ''صور'' ﻿

مازالت قنوات القطب العمومي تواصل حصد المزيد من الإنتقاذات والسخرية فبعد الإنتقاذات اللاذعة التي وجهت للبرمجة الرمضانية يوم أمس، خرج رواد مواقع التواصل الإجتماعي اليوم بتدوينات جديدة مستهزئة من

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مازالت قنوات القطب العمومي تواصل حصد المزيد من الإنتقاذات والسخرية فبعد الإنتقاذات اللاذعة التي وجهت للبرمجة الرمضانية يوم أمس، خرج رواد مواقع التواصل الإجتماعي اليوم بتدوينات جديدة مستهزئة من أحد الأخطاء التقنية التي أعقبت نقل صلاة الجمعة بالقناة الثانية والتي كتبت فيها ''وقائع صلاة الجعة'' مكان ''الجمعة''.

وفتح هذا الخطأ الباب على مصراعيه أمام النشطاء الفيسبوكيين الذين نزلوا بكل ثقلهم على القناة الثانية وذلك من خلال مجموعة من التدوينات المستهجنة والساخرة من هذا الخطأ.

إذ كتب الممثل الأمازيغي المعروف ''حميد أشتوك'' معلقا على الحادث وبطريقة ساخرة ''عطيو للموووخريج الجعة..على حسابي''، وعلى نفس المنوال علق الصحافي فيصل الروضي قائلا''بعد ترمضينة القناة الثانية...ها هي القناة الثانية تطل علينا بصلاة الجعة باين مول هاد الخطأ مولاه كان مقطوووع..''

وتناسلت التعليقات المستنكرة لهذه الأخطاء المتواصلة وأجمع أصحابها على أنها تكرس للمستوى الركيك الذي تتواجد عليه وسائل الإعلام الوطنية والتي تفتقر في نظرهم لسياسة إعلامية متبصرة تدفع بقنوات القطب العمومي لتحسين إنتاجاتها للرقي ببرمجتها لتلبية ذوق المشاهد المغربي.

وتأتي هذه التدوينات بعد خطأ آخر تم ارتكابه يوم أمس بالقناة الثامنة التي قامت ببث حلقة ثالثة من فيلم أمازيغي رمضاني عوض الحلقة الأولى الأمر الذي جر عليها هي الأخرى سيل من التعليقات والتدوينات المستهجنة على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي.



