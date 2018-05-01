عاجل..فيسبوك مابقاش خــدام ﻿

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عبر مستخدمو فيسبوك في بعض البلدان عن غضبهم الشديد بسبب عدم قدرتهم على استخدام الموقع، يومه الجمعة، بالرغم من تجريبه في العديد من الأجهزة.

"شوف تيفي"

 

 

عبر مستخدمو فيسبوك في بعض البلدان عن غضبهم الشديد بسبب عدم قدرتهم على استخدام الموقع، يومه الجمعة، بالرغم من تجريبه في العديد من الأجهزة.

وحسب ما كشف عن موقع "روسيا اليوم" قبل قليل، فإن المشاكل في عمل موقع "فيسبوك" فقد بدأت بالظهور اليوم الجمعة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو، ولم يستطع مستخدمو الموقع من الدخول إليه لا عبر أجهزة الكمبيوتر أو حتى التطبيقات الموجودة في الأجهزة الذكية.

وأكد ذات الموقع الروسي نقلا عن موقع "vedomosti.ru" أن المشكلة في عمل الموقع ظهرت في عدد من البلدان، كروسيا والدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، مشيرا إلى أن موقع "انستغرام" توقف هو الآخر عن العمل ببعض البلدان.

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