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فضيحة تهز الكرة العالمية والمنتخب المغربي كان الضحية..بلاتيني يفجرها: ''تم التلاعب بمباريات مونديال 1998''

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 14:06 فضيحة تهز الكرة العالمية والمنتخب المغربي كان الضحية..بلاتيني يفجرها: تم التلاعب بمباريات مونديال 1998 | سبور
فضيحة تهز الكرة العالمية والمنتخب المغربي كان الضحية..بلاتيني يفجرها: ''تم التلاعب بمباريات مونديال 1998''
فجر اللاعب الفرنسي ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، فضيحة من العيار الثقيل، وصرح بأنه تم التلاعب في مونديال 1998 الذي احتضنته فرنسا

''شوف تيفي''

 

فجر اللاعب الفرنسي ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، فضيحة من العيار الثقيل، وصرح بأنه تم التلاعب في مونديال 1998 الذي احتضنته فرنسا

وحسب صحيفة''دي صن'' البريطانية، فإن بلاتيني قال في مقابلة إذاعية بمحطة فرنسية ''إنه تم التلاعب بجدول المباريات، ليلتقي في النهائي كل من المنتخبين البرازيلي والفرنسي''.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بلاتيني ضغط بحكم منصبه في تلك الفترة كمسؤول عن الملف الفرنسي لاستضافة كأس العالم في فرنسا، من أجل عدم حدوث مواجهة بين ''البرازيل'' و''فرنسا'' في المرحلة الإقصائية، مضيفة أن التلاعب كان بوضع البرازيل في المجموعة الأولى وفرنسا في المجموعة الثالثة، وبحكم جدول المباريات فإنهما لن يلتقيا سوا في النهائي، لتحقيق ما يعرف بـ''النهائي الحلم'' على حد قول بلاتيني.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الأولى خلال مونديال فرنسا، ضمت إلى جانب المنتخب البرازيلي منتخبات المغرب ونورفيج واسكتلندا، وقد غادر المنتخب المغربي الدور الأول بعد هزيمة البرازيل أمام المنتخب النرويجي في المباراة الأخيرة ، وهو ما أثار شكوك المغاربة بخصوص تعمد المنتخب البرازيل الهزيمة حتى لا يحصل الأسود على فرصة المرور للدور الثاني.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مونديال فرنسا المغاربة الهزيمة

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