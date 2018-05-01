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حصري.. المقرئ الشهير الكوشي يكشف حقيقة محاولة مختل عقلي الاعتداء عليه خلال صلاة التراويح داخل مسجد بالبيضاء

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 13:24 حصري.. المقرئ الشهير الكوشي يكشف حقيقة محاولة مختل عقلي الاعتداء عليه خلال صلاة التراويح داخل مسجد بالبيضاء | مجتمع
حصري.. المقرئ الشهير الكوشي يكشف حقيقة محاولة مختل عقلي الاعتداء عليه خلال صلاة التراويح داخل مسجد بالبيضاء
نفى المقرئ الشهير لعيون الكوشي، لـ ''شوف تيفي'' المعطيات المتداولة بخصوص محاولة مختل عقلي الاعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض، ليلة أمس الخميس، خلال إمامة صلاة التراويح بمسجد الأندلس بمنطقة البرنوصي

"شوف تيفي"

نفى المقرئ الشهير لعيون الكوشي، لـ "شوف تيفي" المعطيات المتداولة بخصوص محاولة مختل عقلي الاعتداء عليه بواسطة السلاح الأبيض، ليلة أمس الخميس، خلال إمامة صلاة التراويح بمسجد الأندلس بمنطقة البرنوصي بالبيضاء.

وأوضح الكوشي أن الأمر يتعلق بشاب يعاني من مرض نفسي، ولج إلى المسجد، وكان يصرخ بعبارات "الفقيه الفقيه..الإمام الإمام"، نافيا أن يكون هذا الشاب قد حاول الاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض.

وعلاقة بالواقعة، فقد أكد مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الشاب البالغ من العمر حوالي 25 سنة، ولج إلى المسجد وقام بدفع بعض المصلين من أجل الوصول إلى الإمام "لعيون لكوشي"، نافيا تعرض هذا الأخير لأي اعتداء.

وأبرز الموفد أن المصالح الأمنية، المرابطة بالمسجد المذكور، أوقفت الشاب الذي تم إطلاق سراحه مباشرة بعد الواقعة، بسبب مرضه العقلي، مشيرا إلى أن الشاب يعيش رفقة عمته بمنطقة البرنوصي، نظرا لتواجد والديه خارج أرض الوطن.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السلاح الأبيض المسجد لعيون لكوشي الإمام المصالح الأمنية

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