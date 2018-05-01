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صادم وبالفيديو.. مقاهي تفتح أبوابها لأصحاب ماصايمينش والإفطار العلني نهار رمضان بتونس

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 12:45 صادم وبالفيديو.. مقاهي تفتح أبوابها لأصحاب ماصايمينش والإفطار العلني نهار رمضان بتونس | مجتمع
صادم وبالفيديو.. مقاهي تفتح أبوابها لأصحاب ماصايمينش والإفطار العلني نهار رمضان بتونس
نشرت مدونة ''أصوات مغاربية'' يومه الجمعة 18 ماي 2018، مقطع فيديو، ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص، يفطرون نهار رمضان داخل إحدى المقاهي بتونس.

"شوف تيفي"

 

نشرت مدونة "أصوات مغاربية" يومه الجمعة 18 ماي 2018، مقطع فيديو، ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص، يفطرون نهار رمضان داخل إحدى المقاهي  بتونس.

وأوضحت المدونة في هذا الفيديو أن الأمر يتعلق بما أطلق عليه "مقهى المفطرين"، حيث تفتح بعض المقاهي بتونس أبوابها نهارا أمام المفطرين خلال رمضان، مشيرة إلى أن هذه المقاهي تضطر إلى وضع الستائر على واجهاتها حتى  بعيدا عن أعين الصائمين.

و أظهر الفيديو الذي نشرته المدونة، تواجد عدد كبير من الرافضين للصيام خلال شهر رمضان، حيث عبر العديد منهم السلطات بحذف العقوبة السجنية في حق المفطرين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفيديو المقهى رمضان تونس المقاهي

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