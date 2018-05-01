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المسلمون يدخلون القدس لصلاة أول جمعة في رمضان وسط إجراءات أمنية مشددة

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 12:30 المسلمون يدخلون القدس لصلاة أول جمعة في رمضان وسط إجراءات أمنية مشددة | دولي
المسلمون يدخلون القدس لصلاة أول جمعة في رمضان وسط إجراءات أمنية مشددة
وصل مسلمون من جميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية إلى القدس صباح اليوم الجمعة لأداء أول صلاة جمعة في رمضان في المسجد الأقصى بالبلدة القديمة.

"شوف تيفي"

 

وصل مسلمون من جميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية إلى القدس صباح اليوم الجمعة لأداء أول صلاة جمعة في رمضان في المسجد الأقصى بالبلدة القديمة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ميكي روزنفيلد إن الشرطة نشرت في القدس آلافا من رجال الأمن والنساء "لمنع وقوع أي حوادث".

ووصل فلسطينيون من مدن رام الله وبيت لحم بالضفة الغربية إلى نقاط التفتيش الإسرائيلية المؤدية إلى القدس، وخضعوا لفحوصات أمنية قبل دخول المدينة المقدسة.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 ، ثم ضمتها لاحقا في خطوة غير معترف بها دوليا .

 

‫شوف تيفي

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