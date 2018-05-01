اعتقال عنصرين من القوات المساعدة بالناظور والقضية فيها 50 ألف درهم ﻿

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالناظور مساء أمس الخميس 17 ماي الجاري، من اعتقال عنصرين من القوات المساعدة أحدهما برتبة ضابط ضُبط بحوزتهما مبلغ مالي مهم تصل قيمته لـ 50 ألف درهم.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالناظور مساء أمس الخميس 17 ماي الجاري، من اعتقال عنصرين من القوات المساعدة أحدهما برتبة ضابط ضُبط بحوزتهما مبلغ مالي مهم تصل قيمته لـ 50 ألف درهم.

وحسب مصادر مطلعة فإن الموقوفين تم اعتقالهما بجماعة "البركانين" وبالتحديد بأحد مراكز المراقبة الموجودة على المنطقة الساحلية وبحوزتهما المبلغ المذكور، الذي يشتبه في حصولهما عليه من خلال تسهيل مأمورية خروج قوارب الهجرة السرية من سواحل المنطقة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الموقوفين، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما بإشراف من النيابة العامة.