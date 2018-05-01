هاذ الشي كيخلع.. مسخوط الوالدين ترمضن وقتل ''الأم'' ديالو وبقا كيضرب فيها ببوطة للراس حتا ماتت ضواحي آسفي+تفاصيل مرعبة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شابا في نهاية عقده الثاني بدوار ولاد إبراهيم بجماعة لحضر إقليم مدينة آسفي، ، أقدم عصر أمس الخميس الموافق لأول أيام رمضان، على ارتكاب جريمة قتل بشعة ضد الأصول، تتمثل في قتله

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن شابا في نهاية عقده الثاني بدوار ولاد إبراهيم بجماعة لحضر إقليم مدينة آسفي، ، أقدم عصر أمس الخميس الموافق لأول أيام رمضان، على ارتكاب جريمة قتل بشعة ضد الأصول، تتمثل في قتله لوالدته وسط منزل الأسرة.

وأوضح قريب الضحية في اتصال له مع ''شوف تيفي''، يومه الجمعة 18 ماي، أن المعني بالأمر ''م.ع'' البالغ من العمر 29 سنة، أقدم على مهاجمة والداته البالغة من العمر قيد حياتها 64 سنة، وانهال بالضرب عليها بواسطة قنينة غاز بطريقة وحشية، ما تسبب في سقوطها جثة هامدة غارفة في بحر من الدماء نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضت لها على مستوى الرأس.

وأوضح المتحدث أنه حل بمنزل الضحية، ووجدها جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء، وإلى جانبها ابنها المتورط في هذا الفعل الإجرامي البشع، مشيرا إلى أنه قام بتسليمه إلى مصالح الدرك الملكي، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

وأبرز المتحدث أن الشاب المتورط في هذه الجرائم، تورط منذ 6 أشهر في ارتكاب العديد من الجرائم، حيث أقدم على شرملة حوالي 12 ضحية، وهو ما جعل الساكنة تتقدم بالعديد من الشكايات إلى قيادة لبخاتي ودائرة جمعة سحيم، و المحكمة الابتدائية بجمعة سحيم، وعامل عمالة إقليم آسفي، ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إلا أن هذا الشاب لم يتم إيقافه وواصل الاعتداء على الساكنة.

وتوصلت ''شوف تيفي'' بشكاية من قريب الضحية والتي تحمل توقيعات الساكنة، تم تقديمها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، تفيد أن المعني بالأمر المتزوج، تورط في العديد من الجرائم كاعتراض سبيل المارة والسرقة والاعتداء ما خلف إصابة بعض ضحايا بعاهات مستديمة.