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هذا ما قاله بدر بانون بعد استدعائه لمونديال روسيا 2018

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 11:19 هذا ما قاله بدر بانون بعد استدعائه لمونديال روسيا 2018 | سبور
هذا ما قاله بدر بانون بعد استدعائه لمونديال روسيا 2018
نشر عميد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بدر بانون، تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي''انستغرام''، عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة بعد استدعائه للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

شوف سبور

 

نشر عميد فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم بدر بانون، تدوينة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي"انستغرام"، عبر من خلالها عن سعادته الكبيرة بعد استدعائه للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وكتب الدولي المغربي بانون في تدوينته : "جد فخور باستدعائي لحمل القميص الوطني ولي كامل الشرف في تمثيل بلدي الحبيب رفقة الزملاء في هذا العرس الكروي العالمي، الذي يعتبر حلم أي لاعب كرة قدم".

وأضاف اللاعب الرجاوي : "أرجو من الله أن أكون عند حسن ظن الناخب الوطني هيرفي رونار والجمهور".

وكان مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار ، قد أعلن يوم أمس الخميس عن اللائحة النهائية والتي تضم 26 لاعبا ثلاثة منهم في اللائحة الاحتياطية، عرفت تواجد ثلاثة لاعبين من البطولة الاحترافية، ويتعلق الأمر برضا التكناوتي، حارس اتحاد طنجة، و بدر بانون لاعب فريق الرجاء الرياضي، أيوب الكعبي من نهضة بركان

 

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء بدر بانون الرجاء الرياضي كأس العالم 2018 المنتخب المغربي

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