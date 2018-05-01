مشكل الرعاة الرحل يعود من جديد بجهة سوس وهذه المرة بجماعة أمسكروض وها أش وقع ﻿

يبدو أن مسلسل اجتياح الرعاة الرحل لمناطق سوس لا يود أن ينتهي، فبعد اندلاع المواجهات الدامية بمنطقة البرج يوم أمس الخميس وما خلفت من إصابات خطيرة، عرفت كذلك جماعة أمسكروض صباح اليوم هي الأخرى

شوف تيفي:أحمد الهلالي



يبدو أن مسلسل اجتياح الرعاة الرحل لمناطق سوس لا يود أن ينتهي، فبعد اندلاع المواجهات الدامية بمنطقة البرج يوم أمس الخميس وما خلفت من إصابات خطيرة، عرفت كذلك جماعة أمسكروض صباح اليوم هي الأخرى تطورات خطيرة بعدما أقدم عدد من الرعاة الرحل على تنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر الجماعة، واعتصامهم بها تنديدا بقرار ترحيلهم من الملك الغابوي الذي يتخدونه كمكان لرعي مواشيهم منذ مدة، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لعودة المواجهات العنيفة بالمنطقة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن الأشكال الإحتجاجية للرعاة الرحل، جاءت إثر قيام بعض الجمعيات الناشطة بالنفوذ الترابي لجماعة "أمسكروض" بتنسيق مع عدة شركاء لهم بإغلاق الغطاء الغابوي، لإفساح المجال للساكنة المحلية لجني ثمار الأركان بطريقة سلسة ودون أي مواجهات مع الرعاة الرحل، الذين اجتاحوا المنطقة واستباحوا أشجار الأركان بإطلاق عدد من الإبل والأغنام للرعي فيها، ما ألحق بها أضرارا جسيمة، أثرت بشكل كبير على محصول ومردودية الأركان، الذي تتخده الساكنة المحلية كمورد رزق وحيد لعيشهم عن طريق بيعه وأكله.

وأضافت ذات المصادر، أن احتجاج الرعاة وقرار منعهم من الرعي بالمنطقة قد يفتح باب التوتر والمواجهة بين السكان المتضررين والرعاة، ما سيحول جماعة أمسكروض لساحة قتال دامي في حال لم تتحرك السلطات المحلية والإقليمية لإيجاد حل جذري وآني لظاهرة الرعاة الرحل التي تشن هجمات شرسة على المنطقة وعلى مناطق أخرى بجهة سوس ماسة.