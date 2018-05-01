حادثة مسجد حسان تتكرر في كازا..شخص يهاجم المقرئ لعيون الكوشي أثناء صلاة التراويح بمسجد الأندلس بالبرنوصي وها أشنو وقع ﻿

عاش المصلون مسجد الأندلس في منطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء ليلة أمس الخميس، حالة رعب حقيقية، بعدما اقتحم جمع المصلين شخص تظهر عليه علامات الاختلال العقلي قاعة المسجد وتوجه نحو المقرئ الشهير

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عاش المصلون مسجد الأندلس في منطقة البرنوصي بمدينة الدار البيضاء ليلة أمس الخميس، حالة رعب حقيقية، بعدما اقتحم جمع المصلين شخص تظهر عليه علامات الاختلال العقلي قاعة المسجد وتوجه نحو المقرئ الشهير لعيون الكوشي محاولا إلحاق الاذى به قبل أن يحاصره المصلون .

وأثار الحادث خوف وذهول المصلين، في حين لا يعرف السبب الذي دفع بهذا الشخص لمحاولة الاعتداء على المقرئ لعيون الكوشي في أول أيام رمضان، ما يطرح عدد من التساؤلات حول المرضى العقليين الذين يتجولون بين المواطنين، ويشكلون خطرا حقيقيا عليهم.

وسبق أن عرفت مدينة الرباط الجمعة قبل الماضية حادثة مماثلة، بعد صعد مختل عقلي منبر المسجد وأراد طعن الإمام، حيث وجد لديه سكينين من الحجم الكبير، ولولا تدخل أحد المصلين لوقعت كارثة غير مسبوقة.





