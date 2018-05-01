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يا ربي السلامة..الترمضينة تدفع شخصا لقتل شقيقه بطريقة بشعة بمدينة مراكش

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 10:09 يا ربي السلامة..الترمضينة تدفع شخصا لقتل شقيقه بطريقة بشعة بمدينة مراكش | دولي
يا ربي السلامة..الترمضينة تدفع شخصا لقتل شقيقه بطريقة بشعة بمدينة مراكش
اهتز حي أزيكي بتراب مقاطعة المنارة بمدينة مراكش، أمس الخميس 17 ماي، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص في عقده الخامس، أقدم على قتل شقيقه بسبب مشاكل عائلية.

"شوف تيفي"

 

اهتز حي أزيكي بتراب مقاطعة المنارة بمدينة مراكش، أمس الخميس 17 ماي، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص في عقده الخامس، أقدم على قتل شقيقه بسبب مشاكل عائلية.

وأوضحت مصادر محلية في كشفها عن تفاصيل هذه الجريمة التي جرت فصولها أول أيام شهر رمضان، أن شخصا يدعى "ع.ع" يبلغ من العمر 50 سنة، انهال بالضرب على شقيقه الأصغر بواسطة هراوة حديدية، ليسقط هذا الأخير جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف المعني بالأمر، حيث تم اقتياده إلى الدائرة الأمنية رقم 12 من أجل التحقيق معه، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية الدماء هراوة مستودع الأموات مراكش

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