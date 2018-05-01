نيمار يُغادر باريس سان جيرمان ويعود للبرازيل ﻿

رخص فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم لنيمار بالعودة للبرازيل بعد أن استأنف التدريبات مع الفريق بهدف السماح له بالاستعداد مع منتخب بلاده لكأس العالم.

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رخص فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم لنيمار بالعودة للبرازيل بعد أن استأنف التدريبات مع الفريق بهدف السماح له بالاستعداد مع منتخب بلاده لكأس العالم.

وأكد باريس سان جيرمان في بيانه "عاد نيمار للتداريب جزئيا مع زملائه في الفريق اليوم على استاد بارك دي برنس وبدأ أيضا استعداداته البدنية بالكرة.

وأضاف البيان " لكن حقيقة عدم قدرته على المشاركة أمام كان (في آخر مباريات الدوري الفرنسي) تعني السماح له بالعودة إلى البرازيل الليلة (ليواصل عملية التعافي مع منتخب بلاده"

وكان نيمار قد انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (265.18 مليون دولار)، لكنه غاب عن المباريات منذ أصابته بالتواء في الكاحل وكسر في مشط القدم في 25 فبراير وخضع لجراحة أجريت له في البرازيل.

وأعلنت البرازيل ضم نيمار لتشكيلة الفريق الذي سيشارك في كأس العالم التي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليوز.