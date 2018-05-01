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أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 09:59 أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان | حوادث و حقوق
أكادير تهتز على وقع جريمة قتل بشعة في أول أيام رمضان
اهتزت مدينة أكادير في أول أيام رمضان على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها تاجر معروف بحي ''سيتي سويس'' إثر تلقيه ضربات قاتلة من طرف مختل عقلي أردته قتيلا على الفور.

شوف تيفي:أكادير

اهتزت مدينة أكادير في أول أيام رمضان على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها تاجر معروف بحي "سيتي سويس" إثر تلقيه ضربات قاتلة من طرف مختل عقلي أردته قتيلا على الفور.
ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالهالك قدم في الصباح لفتح محله التجاري الخاص ببيع المواد الغدائية، وحينما إنحنى لوضع المفتاح في القفل تفاجأ بمختل عقلي يهوي عليه بحجر كبير على مستوى مؤخرة الرأس ما جعله يسقط أرضا مغمى عليه، ليواصل الجاني ضرباته بطريقة هيستيرية هشم معها رأس التاجر تاركا إياه مدرجا في دمائه ومتسببا في وفاته.
وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية التي هرعت لعين المكان، وقامت بمعاينة الجثة وتمشيط المكان قصد استجماع كافة الأدلة التي ستساعد في التحقيق المفتوح بخصوص النازلة، وجرى توقيف الجاني وإحالته على مستشفى الأمراض العقلية لإخضاعه للفحوصات الطبية للتأكد من حالته العقلية، في الوقت الذي نقلت فيه جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة.

 

 

‫شوف تيفي

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