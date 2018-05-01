مدرب منتخب فرنسا يصدم عشاق المستديرة بإبعاد 4 نجوم من مونديال روسيا ﻿

كشف ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ليلة أمس الخميس عن القائمة النهائية التي سيخوض بها بطولة كأس العالم في روسيا، والمقررة في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.

" شوف سبور"

كشف ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ليلة أمس الخميس عن القائمة النهائية التي سيخوض بها بطولة كأس العالم في روسيا، والمقررة في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.

وشهدت القائمة مفاجآت كبيرة، تمثلت في استبعاد 4 نجوم وهم، لاعب خط وسط نادي باريس سان جرمان أدرييان رابيو، وجناح بايرن ميونيخ كينغسلي كومان، ومهاجم نادي آرسنال ألكسندر لاكازيت، وجناح نادي مانشستر يونايتد أنتوي مارسيال.

وضمت القائمة النهائية في حراس المرمى (3) : هوغو لوريس (توتنهام الانكليزي)، ستيف مانداندا (مرسيليا)، ألفونس أريولا (باريس سان جرمان) . وفي الدفاع(8) : صامويل أومتيتي (برشلونة الاسباني) ولوكاس هرنانديز (اتلتيكو مدريد الاسباني) وبريسنل كيمبيبي (سان جرمان) وبنجامان مندي (مانشستر سيتي الإنكليزي) وبنجامان بافار (شتوتغارت الالماني) وعادل رامي (مرسيليا) وجبريل سيديبيه (موناكو) ورافايل فاران (ريال مدريد الاسباني)

وفي خط الوسط (5): نغولو كانتي (تشلسي الانكليزي) وبليز ماتويدي (يوفنتوس الايطالي) وستيفن نزونزي (اشبيلية الاسباني) وبول بوغبا (مانشستر يونايتد الانجليزي) وكورنتان توليسو (بايرن ميونيخ الالماني) .. وضم خط الهجوم(7) : نيل فقير(ليون) وعثمان دمبيلي (برشلونة الاسباني) وأوليفييه جيرو (تشلسي الانكليزي) وانطوان غريزمان (اتلتيكو مدريد الاسباني) وكيليان مبابي (سان جرمان) وفلوريان توفان (مرسيليا) وتوما ليمار (موناكو).

الاحتياطيون(11) : بونوا كوستيل (بوردو) وسام بن يدير (اشبيلية الاسباني) كينغسلي كومان( يارين ميونيخ المانيا) ماتيو دبوشيه( سانت ايتيان) لوكاس دين (برشلونة الاسباني) اكسندر لاكازيت(ارسنال الانجليزي) انطوني مارسيال (مانشستر يونايتد الانجليزي) ادريان رابيوت (باريس سان جرمان) مامادو ساكو(كريستال بالاس الانجليزي) موسى سيسوكو( توتنهام الانجليزي) كورت زوما (ستوك سيتي الانجليزي)

وتستعد فرنسا للنهائيات بثلاث مباريات ودية ضد ايرلندا (28 مايو في سان دوني) وايطاليا (1 يونيو في نيس) والولايات المتحدة (9 يونيو في ديسين-شاربيو)، قبل السفر الى روسيا حيث تلعب ضمن المجموعة الثالثة الى جانب استراليا والبيرو؛ .