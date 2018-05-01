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أمطار وزغات رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 08:57 أمطار وزغات رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة | مجتمع
أمطار وزغات رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بأمطار أو بزخات مطرية رعدية محليا قوية بمرتفعات الأطلس المتوسط، والمنطقة الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس،

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بأمطار أو بزخات مطرية رعدية محليا قوية بمرتفعات الأطلس المتوسط، والمنطقة الشرقية، والريف، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذلك في السهول، والمرتفعات الغربية والأطلس، والسايس، ومن المحتمل أيضا داخل السهول المحيطية.

وستتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا، مع قطرات مطرية بالسواحل المحيطة الوسطى، بالإضافة إلى كتل ضبابية في بعض المناطق قرب السواحل المحيطية الشمالية مع سماء قليلة السحب بالأقاليم الجنوبية وقليلة إلى أحيانا غائمة في باقي المناطق.

وستتكون زوابع رملية في بعض المناطق بداخل الأقاليم الجنوبية، وستهب رياح معتدلة إلى قوية نوعا شرقية ما بالبوغاز، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و10 درجات بمرتفعات الريف والأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس وسوس والسواحل الوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 20 درجة في باقي السهول، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستتراوح ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات والشمال الشرقي، وما بين 16 و21 درجة بالواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس وسهول تادلة والحوز والسواحل الوسطى، وما بين 21 و26 درجة بالبوغاز، والسواحل المحيطية وسوس ودكالة وعبدة والرحامنة والشياظمة والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 26 و31 درجة بالغرب واللوكوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و36 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هائجا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طنجة والجرف وما بين طرفاية والداخلة، وهائجا بباقي السواحل.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي زخات رعدية أمطار البحر الحرارة مديرية الأرصاد الجوية

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