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وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك محمد السادس لحماية مدينة القدس الشريف

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 04:27 وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك محمد السادس لحماية مدينة القدس الشريف | بوليتيك
وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك محمد السادس لحماية مدينة القدس الشريف
أشاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل حماية مدينة القدس الشريف.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أشاد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالجهود التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل حماية مدينة القدس الشريف.

وثمن وزراء الخارجية العرب في قرار صادر في ختام اجتماع طارئ عقدوه، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، ''الجهود التي يبذلها الملك، بصفته رئيسا للجنة القدس، لحماية مدينة القدس الشريف ومقدساتها ودعم صمود الشعب الفلسطيني''.

وأشار القرار الصادر عن الاجتماع المذكور، إلى الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ 14 ماي 2018 إثر تفعيل قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد ترأسته كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي منية بوستة، وضم على الخصوص سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي.

 

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