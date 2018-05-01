بعد استبعاده من مونديال روسيا..لاعب دولي يعتزل اللعب ﻿

أعلن المهاجم الالماني ساندرو فاغنر اعتزاله اللاعب دوليا بعد استبعاده عن التشكيلة الاولية لمنتخب بلاده التي ستشارك في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم.

شـــوف تيفي:

أعلن المهاجم الالماني ساندرو فاغنر اعتزاله اللاعب دوليا بعد استبعاده عن التشكيلة الاولية لمنتخب بلاده التي ستشارك في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم.

وقال فاغنر (30 عاما و1,94 م) أمس الاربعاء لصحيفة ''بيلد'' المحلية ''انسحب فورا من المنتخب الوطني. أكون كاذبا اذا قلت اني لست محبطا. كأس العالم كانت ستشكل أمرا رائعا''.

ولم يستدع المدرب يواكيم لوف إلى تشكيلة أولية من 27 لاعبا لبطل العالم 2014 المهاجم فاغنر الذي سجل 5 اهداف في 8 مباريات دولية.

و كان فاغنر، الذي حمل الوان هوفنهايم حتى يناير الماضي، يأمل في الحصول على فرصة المشاركة في المونديال، خصوصا بعد انتقاله الشتاء الماضي إلى صفوف بايرن ميونيخ بطل الدوري.

لكن بحسب التشكيلة التي اعلنها لوف، يبدو ان تيمو فيرنر سيكون اساسيا والمخضرم ماريو غوميز خيارا ثانيا في مركز رأس الحربة.

وكشف فاغنر الذي ظهر باكيا في تمارين بايرن عن علاقته الفاترة بوضوح مع الجهاز الفني للمنتخب ''بالنسبة الي، من الواضح انه بسبب طريقتي الصريحة دوما والمباشرة في مقاربة الامور يبدو انني لا اتفق تماما مع طاقم التدريب الفني''.

وشرح لوف اختياره مهاجم نيلس بيترسن (15 هدفا في 32 مباراة في الدوري) في التشكيلة الاولية ''للاسف فان تحطيم الاحلام ضمن وظيفتي كمدرب وطني فضلا عن اتخاذ قرارات صعبة. ليس ذلك ضد اي لاعب انما في مصلحة الفريق''.

وعرف فاغنر صعودا متأخرا في مسيرته، مع دارمشتادت في موسم 2016 ثم هوفنهايم قبل انتقاله الى بايرن، حيث لعب دورا بديلا للبولندي روبرت ليفاندوفسكي وسجل للفريق البافاري 8 اهداف في الدوري في 14 مباراة.