فينغر يكشف أكثر شيء ندم عليه خلال تدريبه أرسنال الإنجليزي ﻿

قال أرسين فينغر المدرب السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، أن أكثر شيء ندم عليه خلال الفترة التي أشرف عليها في الفريق اللندني ، هو عدم التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، قبل انضمامه

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قال أرسين فينغر المدرب السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، أن أكثر شيء ندم عليه خلال الفترة التي أشرف عليها في الفريق اللندني ، هو عدم التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد.

وأضاف فينغر في تصريح لموقع الفريق الإنجليزي، ''أهم لاعب يأتي إلى ذهني (فشلنا في التعاقد معه) هو (كريستيانو) رونالدو''.

وأوضح فينغر ''كان هنا برفقة والدته وكنا قريبين للغاية. ثم جاء مانشستر يونايتد وكان يعمل به في ذلك الوقت كارلوس كيروش. لعب يونايتد ضد سبورتنغ لشبونة وكان رونالدو رائعا وتعاقدوا معه''.

وتابع ''يمكن تخيل كيف سيكون الحال في ذلك الوقت إذا امتلكت تييري هنري ورونالدو معا... كان هذا سيغير بالتأكيد من تاريخي هنا أيضا''.

وقال فينغر إن أرسنال لم يستطع التنافس مع المبلغ الذي دفعه يونايتد وقيمته 12 مليون جنيه استرليني (16.23 مليون دولار) لضم اللاعب البرتغالي.

وأضاف المدرب الفرنسي ''عندما عرضنا 4.5 مليون جنيه إسترليني كانت المفاوضات جارية... كنا قريبين للغاية. لكن مانشستر يونايتد جاء ودفع 12 مليون جنيه إسترليني وهذا مبلغ لم نستطع تحمله في ذلك االوقت''.

وقاد فينغر أرسنال للمرة 1235 والأخيرة لينهي النادي اللندني مشواره في الدوري بالفوز 1-صفر على هدرسفيلد تاون يوم الأحد الماضي.