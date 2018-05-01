 العثماني: ''الحكومة واعية بتداعيات تحرير أسعار المحروقات..'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك محمد السادس لحماية مدينة القدس الشريف | بوليتيك

وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك محمد السادس لحماية مدينة القدس الشريف

العثماني: الحكومة واعية بتداعيات تحرير أسعار المحروقات.. | بوليتيك

العثماني: ''الحكومة واعية بتداعيات تحرير أسعار المحروقات..''

الصويرة: ضبط شاب وشابة يمارسان الرذيلة في واضحة النهار أول يوم من رمضان ...والتحقيق معهما يكشف عن مفاجأة صادمة | حوادث و حقوق

الصويرة: ضبط شاب وشابة يمارسان الرذيلة في واضحة النهار أول يوم من رمضان ...والتحقيق معهما يكشف عن

الصويرة: ضبط شاب وشابة يمارسان الرذيلة في واضحة النهار أول يوم من رمضان ...والتحقيق معهما يكشف عن مفاجأة صادمة | حوادث و حقوق

الصويرة: ضبط شاب وشابة يمارسان الرذيلة في واضحة النهار أول يوم من رمضان ...والتحقيق معهما يكشف عن

مثير وبالفيديو..الستاتي يلبس جلباب النضال الغيواني ويغني لفلسطين | ثقافة و فنون

مثير وبالفيديو..الستاتي يلبس جلباب النضال الغيواني ويغني لفلسطين

الأساتذة المتعاقدون المتدربون يخرجون للاحتجاج أمام أكاديمية جهة سوس ماسة ويطالبون بصرف منحهم والتعجيل بترسيمهم | مجتمع

الأساتذة المتعاقدون المتدربون يخرجون للاحتجاج أمام أكاديمية جهة سوس ماسة ويطالبون بصرف منحهم

حضيو راسكم.. شوفوا شحال ديال التمور لقاوها فاسدة | مجتمع

حضيو راسكم.. شوفوا شحال ديال التمور لقاوها فاسدة

خطير وبالفيديو.. الروينة بين سلا والرباط والبوليس تدخل بالفرادة وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. الروينة بين سلا والرباط والبوليس تدخل بالفرادة وها أشنو وقع

خطير وبالفيديو.. الروينة بين سلا والرباط والبوليس تدخل بالفرادة وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. الروينة بين سلا والرباط والبوليس تدخل بالفرادة وها أشنو وقع

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

العثماني: ''الحكومة واعية بتداعيات تحرير أسعار المحروقات..''

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 04:10 العثماني: الحكومة واعية بتداعيات تحرير أسعار المحروقات.. | بوليتيك
العثماني: ''الحكومة واعية بتداعيات تحرير أسعار المحروقات..''
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وأنها عازمة على بلورة حلول عملية قريبا، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم

''شوف تيفي''+''و م ع''

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وأنها عازمة على بلورة حلول عملية قريبا، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية.

وأكد العثماني، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تتابع عن كثب عمل اللجنة الاستطلاعية حول تحرير المحروقات، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بمجرد التوصل رسميا بالتقرير النهائي. وأضاف أن الحكومة تابعت الموضوع حتى قبل تشكيل اللجنة الاستطلاعية وتعكف على دراسة تطورات الملف، في أفق إيجاد حلول لمعالجة الإشكالات التي ترتبت عن تحرير القطاع.

وذكر بأن الحكومة، التي أمدت اللجنة بالمعطيات اللازمة وتفاعلت مع أعضائها، ستتابع مجريات مصير التقرير إلى أن يمر بالجلسة العامة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المواطنين العثماني تحرير المحروقات اللجنة الاستطلاعية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك محمد السادس لحماية مدينة القدس الشريف | بوليتيك

وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك محمد السادس لحماية مدينة القدس الشريف

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية | بوليتيك

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: ''لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية''

مصطفى الخلفي: الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وستتخذ الإجراءات اللازمة | بوليتيك

مصطفى الخلفي: الحكومة تابعت أشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وستتخذ الإجراءات اللازمة

مجلس المنافسة دون مراسيم تطبيقية للاشتغال وهذا ما قاله الخلفي حول مشكل بعض الشركات | بوليتيك

مجلس المنافسة دون مراسيم تطبيقية للاشتغال وهذا ما قاله الخلفي حول مشكل بعض الشركات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هاكيفاش دوزات ساكنة الرباط اليوم الأول من رمضــان | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو..هاكيفاش دوزات ساكنة الرباط اليوم الأول من رمضــان

بالفيديو..دفاع بوعشرين ينهار بالبكاء بعد الاستماع لضحية مارس عليها المتهم الجنس بطريقة شاذة | خارج البلاطو

بالفيديو..دفاع بوعشرين ينهار بالبكاء بعد الاستماع لضحية مارس عليها المتهم الجنس بطريقة شاذة

بالفيديو..شاب مغربي يوجه نصيحة مهمة للمغاربة خلال شهر رمضــان | خارج البلاطو

بالفيديو..شاب مغربي يوجه نصيحة مهمة للمغاربة خلال شهر رمضــان

بعد أكــادير..وكالة أسفار متهمة بالنصب على 67 شخص بوجدة..خلصنا فلوسنا باش نمشيو العمرة نصبو علينا و خلاونا بلاش | خارج البلاطو

بعد أكــادير..وكالة أسفار متهمة بالنصب على 67 شخص بوجدة..خلصنا فلوسنا باش نمشيو العمرة نصبو علينا و خلاونا بلاش

﻿

آخر المستجدات

وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك محمد السادس لحماية مدينة القدس الشريف | بوليتيك
منذ 2 ساعات

وزراء الخارجية العرب يشيدون بجهود الملك محمد السادس لحماية مدينة القدس الشريف

العثماني: الحكومة واعية بتداعيات تحرير أسعار المحروقات.. | بوليتيك

العثماني: ''الحكومة واعية بتداعيات تحرير أسعار المحروقات..''

الصويرة: ضبط شاب وشابة يمارسان الرذيلة في واضحة النهار أول يوم من رمضان ...والتحقيق معهما يكشف عن مفاجأة صادمة | حوادث و حقوق

الصويرة: ضبط شاب وشابة يمارسان الرذيلة في واضحة النهار أول يوم من رمضان ...والتحقيق معهما يكشف عن

الصويرة: ضبط شاب وشابة يمارسان الرذيلة في واضحة النهار أول يوم من رمضان ...والتحقيق معهما يكشف عن مفاجأة صادمة | حوادث و حقوق

الصويرة: ضبط شاب وشابة يمارسان الرذيلة في واضحة النهار أول يوم من رمضان ...والتحقيق معهما يكشف عن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.