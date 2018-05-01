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الصويرة: ضبط شاب وشابة يمارسان الرذيلة في واضحة النهار أول يوم من رمضان ...والتحقيق معهما يكشف عن مفاجأة صادمة

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 04:03 الصويرة: ضبط شاب وشابة يمارسان الرذيلة في واضحة النهار أول يوم من رمضان ...والتحقيق معهما يكشف عن مفاجأة صادمة | حوادث و حقوق
الصويرة: ضبط شاب وشابة يمارسان الرذيلة في واضحة النهار أول يوم من رمضان ...والتحقيق معهما يكشف عن مفاجأة صادمة
تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة ''سميمو'' القروية التابعة لإقليم الصويرة مساء اليوم الخميس، من توقيف شاب عشريني رفقة خليلته بعد ضبطهما في وضعية مخلة بالحياء بمنطقة خلاء.

شوف تيفي: الصويرة

تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة ''سميمو'' القروية التابعة لإقليم الصويرة مساء اليوم الخميس، من توقيف شاب عشريني رفقة خليلته بعد ضبطهما في وضعية مخلة بالحياء بمنطقة خلاء.

وحسب مصادر محلية، فالموقوف كان رفقة خليلته متواريان وراء أحراش وشجيرات صغيرة بمنطقة غابوية بجماعة ''سميمو'' القروية، وكانا يقومان بأشياء مخلة بالآداب غير مكثرتين بحرمة شهر رمضان.

وجرى توقيف العاشقين، وإحالتهما على مركز الدرك الملكي لتعميق البحث معهما حول نوعية العلاقة بينهما، وكشفت التحقيقات الأولية معهما عن كونهما على علاقة غرامية منذ مدة، نتج عنها حمل للشابة التي وصلت لشهرها الثاني، إذ وعدها الموقوف بالزواج بعد علمه بحملها مؤكدا لها أنه سيفي بوعده في حال لم تكشف لأي أحد عن خبر حملها منه.

هذا، وتم الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهما على أنظار وكيل الملك.

 

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شوف تيفي المغرب الصويرة ضبط شاب شابة في واضحة النهار رمضان أوضاع مخلة الحياء

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