مثير وبالفيديو..الستاتي يلبس جلباب النضال الغيواني ويغني لفلسطين ﻿

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي أغنية جديدة للفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، أمس الأربعاء، والذي أصدرها تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية.

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اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي أغنية جديدة للفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي، أمس الأربعاء، والذي أصدرها تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية للنكبة الفلسطينية.

وتضامن الستاتي الذي تحول بقدرة قادر من فنان شعبي وحامل للكمنجة إلى فنان ثائر مع الشعب الفلسطيني، وأدى لأول مرة أغنية تضامنية.

الأغنية التي تحمل عنوان ''مظلومين يا عالم''، عرفت نسبة مشاهدة عالية على اليوتيوب في ظرف يوم واحد، لاسيما بعدما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بالستاتي وتحوله في مساره الفني بين الألوان الغنائية.