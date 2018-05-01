 الأساتذة المتعاقدون المتدربون يخرجون للاحتجاج أمام أكاديمية جهة سوس ماسة ويطالبون بصرف منحهم والتعجيل بترسيمهم ﻿
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الأساتذة المتعاقدون المتدربون يخرجون للاحتجاج أمام أكاديمية جهة سوس ماسة ويطالبون بصرف منحهم والتعجيل بترسيمهم

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 03:24 الأساتذة المتعاقدون المتدربون يخرجون للاحتجاج أمام أكاديمية جهة سوس ماسة ويطالبون بصرف منحهم والتعجيل بترسيمهم | مجتمع
الأساتذة المتعاقدون المتدربون يخرجون للاحتجاج أمام أكاديمية جهة سوس ماسة ويطالبون بصرف منحهم والتعجيل بترسيمهم
نظم عشرات الأساتذة المتعاقدين المتدربين وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وذلك للتنديد بسياسة التماطل في صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في

شوف تيفي:أكادير

نظم عشرات الأساتذة المتعاقدين المتدربين وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، وذلك للتنديد بسياسة التماطل في صرف مستحقاتهم المالية المتمثلة في المنحة الشهرية وكذا الترسيم والإدماج في سلك الوظيفة العمومية بدون قيد أو شرط.

ورفع المحتجون شعارات منددة بتأخر منحتهم الدراسية وطالبوا بضرورة الإسراع في صرفها احتراما لبنود التكوين القاضية بتلقي الأساتذة المتدربين لمنحة التكوين عند نهاية كل شهر وصدحت حناجر حوالي 300 أستاذ متعاقد متدرب بـ ''الطلبة ها هوما ..والمنحة فينا هي و''المنحة حق الأستاذ'' و''هلكتونا بالشعارات.. والحالة هي هي'' و''الأساتذة هاهوما والمنحة فينا هي'' و''حقوقي حقوقي دم في عروقي لن أنساها ولو أعدموني''.

وحسب مشاركين في هذه الوقفة فتأتي بعد دخول الأساتذة المتدربين بمركز إنزكان وأكادير في إضراب ومقاطعة للدروس منذ أزيد من أسبوعين إثر نفاذ صبرهم، نتيجة تلقيهم لعدة وعود زائفة عند نهاية كل شهر بصرف منحهم الدراسية، وهو ما لم يتم على أرض الواقع ليقرروا التصعيد والخروج للشارع للمطالبة بصرف منحهم، لا سيما وأن من بينهم من لا تسمح له ظروفه الاجتماعية المزرية من تسديد تكاليف مصاريف حياته اليومية الأمر الذي يجعل هذه الفئة مهددة بترك التكوين في حال استمرار الوضع على حاله.

هذا، وإلى جانب المنح المتأخرة طالب المحتجون بضرورة إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وترسيمهم بما يضمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم وتحسين ظروف اشتغالهم مستقبلا.

 

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شوف تيفي المغرب أكادير احتجاج وقفة الأساتذة المتعاقدون جهة سوس ماسة المنحة

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