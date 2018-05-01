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الزاكي يكشف سبب عدم الاعتماد على العرجون رفقة فريق اتحاد طنجة

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 03:03 الزاكي يكشف سبب عدم الاعتماد على العرجون رفقة فريق اتحاد طنجة | سبور
الزاكي يكشف سبب عدم الاعتماد على العرجون رفقة فريق اتحاد طنجة
كشف بادوار الزاكي الإطار الوطني لكرة القدم، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم الاعتماد على اللاعب عمر العرجون نجم المنتخب المغربي لفئة الفتيان خلال إشرافه على الفريق الطنجي ، مؤكدا أن كثرة الإصابات

شوف سبور

كشف بادوار الزاكي الإطار الوطني لكرة القدم، عن الأسباب الحقيقية وراء عدم الاعتماد على اللاعب عمر العرجون نجم المنتخب المغربي لفئة الفتيان خلال إشرافه على الفريق الطنجي ، مؤكدا أن كثرة الإصابات التي تعرض لها منذ انطلاقة الموسم هي التي أبعدته عن الرسمية.

وقال الزاكي، خلال حضوره ضيفا في برنامج شوف سبور مع أسامة على قناة شوف تيفي، إن العرجون يعتبر واحدا من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري المغربي مشيرا انه كان سيأخد فرصته مع المجموعة مباشرة بعد نهاية المنافسة على لقب كأس العرش سيما أنه بدا في استرجاع مستواه الكروي خلال الجولة التاسعة من منافسات البطولة الاحترافية.

وتابع قائلا :'' العرجون لاعب كبير ولكن كثرة الإصابات هي التي أجبرتني على عدم الاعتماد عليه مع انطلاقة الموسم .. الحمد له أنه خدا الحق ديالو في البطولة مع المدرب ادريس امرابط''.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب بادو الزاكي اتحاد طنجة

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