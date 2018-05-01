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بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 02:32 حضيو راسكم.. شوفوا شحال ديال التمور لقاوها فاسدة | مجتمع
حضيو راسكم.. شوفوا شحال ديال التمور لقاوها فاسدة
عم الفساد في شحنة تمور فاخرة، وصل وزنها إلى طنين، احتجزتها اللجنة الإقليمية المكونة من مراقبين من قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية مراكش وممثل السلطة بسوق الجملة للخضر والفواكه وعناصر تابعة

شوف تيفي

عم الفساد في شحنة تمور فاخرة، وصل وزنها إلى طنين، احتجزتها اللجنة الإقليمية المكونة من مراقبين من قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية مراكش وممثل السلطة بسوق الجملة للخضر والفواكه وعناصر تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الصحي الجماعي، بين أمس الأربعاء واليوم الخميس.

وكشفت مصادر محلية أن الشحنة كانت موجهة إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، وكان من الممكن أن يقع تسمم منها في صفوف عدد من المستهلكين الضعفاء، الذين لا تهمهم الجودة بقدر ما يهمهم الثمن.

وتعرف الأسواق مع بداية كل شهر رمضان عددا من التجاوزات، حيث يتم ترويج عدد من المنتوجات الفاسدة، وتزوير تاريخ صدورها وانتهاء صلاحيتها، حيث يقع المستهلك ضحية الجشع التجاري، الذي تتحكم فيه لوبيات استيراد هذه السلع، من شرق وشمال المغرب.

‫شوف تيفي

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منتوجات تمور رمضان تجاري سلع مراكش

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