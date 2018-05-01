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الزاكي: البطولة الجزائرية أقوى من البطولة المغربية لكن المغرب تفوق بكثير على مستوى البنيات التحتية

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 01:22 الزاكي: البطولة الجزائرية أقوى من البطولة المغربية لكن المغرب تفوق بكثير على مستوى البنيات التحتية | سبور
الزاكي: البطولة الجزائرية أقوى من البطولة المغربية لكن المغرب تفوق بكثير على مستوى البنيات التحتية
يرى بادو الزاكي المدرب السابق للمنتخب المغربي وفريق اتحاد طنجة، اليوم الخميس،أن منافسات البطولة الجزائرية أقوى بكثير من البطولة الاحترافية المغربية خاصة على المستوى التقني والفني للاعبين.

شوف سبور

يرى بادو الزاكي المدرب السابق للمنتخب المغربي وفريق اتحاد طنجة، اليوم الخميس،أن منافسات البطولة الجزائرية أقوى بكثير من البطولة الاحترافية المغربية خاصة على المستوى التقني والفني للاعبين.

وقال الزاكي، خلال حضوره ضيفا على برنامج شوف سبور مع أسامة على قناة شوف تيفي، أن المغرب حقق نجاحات كبيرة على مستوى البنيات التحتية مقارنة مع الجزائر خاصة على مستوى الملاعب والتجهيزات اللوجيستيكية إلا أن اللاعب الجزائري تفوق بمؤهلاته التقنية والفنية على اللاعب المغربي.

وبخصوص تتويج فريق اتحاد طنجة بلقب البطولة الاحترافية، أكد الزاكي أن الفريق الطنجي له ما يكفي من المؤهلات للحفاظ على نفس المستوى الذي ظهر به خلال الموسم الحالي والدفاع بقوة على لقبه التاريخي.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب بادو الزاكي الدوري الجزائري

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