لماذا غاب الشيخ القزابري عن إمامة صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء؟ ﻿

تفاجأ المصلون بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء، مساء اليوم الخميس 17 ماي، بعدم إمامة الشيخ عمر القزابري لصلاة التراويح كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، واعتماد إمام آخر شاب.

''شوف تيفي''

تفاجأ المصلون بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء، مساء اليوم الخميس 17 ماي، بعدم إمامة الشيخ عمر القزابري لصلاة التراويح كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، واعتماد إمام آخر شاب.

وتساءل المصلون عن الأسباب الكامنة وراء عدم حضور الشيخ عمر القزابري لصلاة التراويح خلال أول يوم من شهر رمضان، مؤكدين أن القزابري بصوته الشجي وقدرته على ترتيل القرآن، تمكن خلال السنوات الماضية من الدخول لقلوب ملايين الذين اختاروا الصلاة وراءه، وبالتالي فغيابه عن تراويح اليوم كان أمرا مؤسفا.

وتمنى المصلون أن يكون الإمام الشيخ القزابري، حاضرا خلال ليالي رمضان المقبلة وخاصة بالعشر الأواخر التي تعرف ختمه للقرآن بحضور أكثر من 250 ألف مصلي .