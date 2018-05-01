الزاكي: بإمكان المنتخب المغربي تحقيق الفوز على إيران والبرتغال لا يساوي أي شيء بدون رونالدو ﻿

قال بادوار الزاكي الإطار الوطني ، اليوم الخميس، إن المنتخب المغربي لكرة القدم قادر على تحقيق الفوز بسهولة على المنتخب الإيراني في أولى مبارياته برسم نهائيات كأس العالم المقرر اجراؤها بروسيا،

شوف سبور

قال بادوار الزاكي الإطار الوطني ، اليوم الخميس، إن المنتخب المغربي لكرة القدم قادر على تحقيق الفوز بسهولة على المنتخب الإيراني في أولى مبارياته برسم نهائيات كأس العالم المقرر اجراؤها بروسيا، مشيرا إلى أن مجموعة الأسود تبقى الأقوى على مستوى الورق مقارنة مع المنتخب الإيراني خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه خلال مباراته الودية أمام منتخب الجزائر.

وأكد الزاكي خلال حلوله ضيفا على برنامج شوف سبور مع أسامة على قناة شوف تيفي، أن المنتخب البرتغالي لا يساوي شيء بدون تواجد نجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو، موضحا أن المستوى الذي ظهر به خلال تتويجه بلقب كاس أوروبا شاهد على تواضع البرتغال مضيفا..'' لولا قوة رونالدو لما تمكنوا من تحقيق اللقب''.

وبخصوص الاعتماد على اللاعب بلهندة قال بادو الزاكي :'' أن المناداة عليه من طرف كل المدربين الذين تناوبوا على تدريب المنتخب المغربي لم يكن بمحظ الصدفة... بلهندة لاعب مهم داخل المجموعة ويجيد تطبيق النهج التكتيكي الذي يطلبه منه المدرب كما أن المغرب يعرف نقصا كبيرا في الخطوط الوسطى ويبقى بلهندة لاعب ضروري لابد من الاعتماد عليه في لفترة الحالية''.