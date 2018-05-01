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حصــري:الزاكي : أنا سعيد بتتويج فريق اتحاد طنجة باللقب وها علاش انفاصلت على الفريق

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 00:29 حصــري:الزاكي : أنا سعيد بتتويج فريق اتحاد طنجة باللقب وها علاش انفاصلت على الفريق | سبور
حصــري:الزاكي : أنا سعيد بتتويج فريق اتحاد طنجة باللقب وها علاش انفاصلت على الفريق
عبر بادو الزاكي الإطار الوطني، اليوم الخميس ، عن سعادته بتحقيق فريق اتحاد طنجة أول لقب له في تاريخه الرياضي برسم منافسات البطولة الاحترافية، مؤكدا أن أول أهدافه رفقة المدرب ادريس امرابط كان يتجلى

شوف سبور

عبر بادو الزاكي الإطار الوطني، اليوم الخميس ، عن سعادته بتحقيق فريق اتحاد طنجة أول لقب له في تاريخه الرياضي برسم منافسات البطولة الاحترافية، مؤكدا أن أول أهدافه رفقة المدرب ادريس امرابط كان يتجلى في منافسة أقوى الفرق الوطنية.

وأكد الزاكي خلال حضوره ضيفا على برنامج شوف سبور مع أسامة، أنه نجح بقوة في تدريب الأندية الوطنية نظرا للنتائج التي حققتها بعد الإشراف على الجانب التقني قبل انطلاقة الموسم الرياضي.

وتابع قائلا : ''الانفصال عن مواصلة تدريب فريق اتحاد طنجة لا علاقة له بكفاءتي التدريبية وإنما للظلم التحكيمي الذي تعرضت له مع المجموعة .. وملي خرجت من النادي عاد ولات كتاخد حقها في التحكيم''.

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شوف سبور المغرب بادو الزاكي اتحاد طنجة

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