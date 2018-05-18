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الفيسبوكيون المغاربة غاضبون من البرمجة التلفزية لرمضان ..

بتاريــخ : 18 ماي 2018 / 00:01 الفيسبوكيون المغاربة غاضبون من البرمجة التلفزية لرمضان .. | ثقافة و فنون
الفيسبوكيون المغاربة غاضبون من البرمجة التلفزية لرمضان ..
ما أن أطلت أولى البرامج الرمضانية لهذه السنة حتى عبر عدد من المغاربة على وسائل التواصل الإجتماعي خاصة الفيسبوك عن عدم رضاهم من البرامج التلفزيونية التي تبثها القنوات المغربية في أول يوم من شهر

شوف تيفي:أحمد الهلالي


ما أن أطلت أولى البرامج الرمضانية لهذه السنة حتى عبر عدد من المغاربة على وسائل التواصل الإجتماعي خاصة الفيسبوك عن عدم رضاهم من البرامج التلفزيونية التي تبثها القنوات المغربية في أول يوم من شهر رمضان، والتي أكدوا أنها نسخة طبق الأصل للسنوات الماضية وصفين إياها ب "الحامضة".

وتناسلت التعليقات المستهجنة والمستهزئة للبرمجة التلفزيونية خاصة المسلسلات والسيتكومات والكاميرات الخفية التي برمجت لشهر رمضان لهذه السنة والتي أججت غضب مجموعة من المشاهدين الذين أبدوا عن عدم إعجابهم لمستوى هذه البرامج الرمضانية وعبروا في كثير من التدوينات عن تفاهتها وهزالة مستواها.

وفي هذا الصدد كتب "لحسن" قائلا "البرامج التلفزية الموت الإكليني برامج تافهة لا طعم ولا رائحة ..أش بان لكم"، ومن جانبه كتب كريم "أشنو درنا تا تحررو فينا لفطور بهاد الكارثة د رشيد شو" وفي نفس السياق عبر "لحسين قائلا" مائدة الإفطار تجمعنا وتافهة الإعلام تفرقنا".

وغيرها من التدوينات التي تجمع على عدم تلبية البرامج الرمضانية لمتطلبات مجمل المغاربة الذين اعتبروها ذات مستوى هزيل وتكرس لسياسة التفاهة و"الحموضة" وفق تعبير الكثير منهم على الفيسبوك.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب برامج رمضانية غاضبون المغاربة الحموضة تافهة التلفزة فيسبوك تدوينات

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