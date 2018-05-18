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بالصور..أول يوم في رمضان... إيقاف شاب من إفريقيا جنوب الصحراء اعتدى على ابن صاحب المنزل الذي حاول سرقته بالبيضاء

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 23:21 بالصور..أول يوم في رمضان... إيقاف شاب من إفريقيا جنوب الصحراء اعتدى على ابن صاحب المنزل الذي حاول سرقته بالبيضاء | حوادث و حقوق
بالصور..أول يوم في رمضان... إيقاف شاب من إفريقيا جنوب الصحراء اعتدى على ابن صاحب المنزل الذي حاول سرقته بالبيضاء
تمكنت عناصر فرقة التطهير التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع-الحي المحمدي، قبل قليل اليوم الخميس18 ماي ، من إيقاف شاب ثلاثيني ينحدر من إفريقيا جنوب الصحراء، حاول السرقة من داخل شقة سكنية بمنطقة عين

شوف تيفي 

تمكنت عناصر فرقة التطهير التابعة للمنطقة الأمنية عين السبع-الحي المحمدي، قبل قليل اليوم الخميس18 ماي ، من إيقاف شاب ثلاثيني ينحدر من إفريقيا جنوب الصحراء، حاول السرقة من داخل شقة سكنية بمنطقة عين البرجة بحي أمين بالدار البيضاء.

وبعد محاولة إبن صاحب المنزل إيقاف اللص، اعتدى عليه هذا الأخير بالضرب والجرح على مستوى الرأس.
وتم نقل الضحية إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، في حين تم اقتياد الجاني إلى مصلحة شرطة المداومة بمنطقة عين السبع الحي المحمدي، من أجل فتح تحقيق في الموضوع وتحديد ملابسات الحادث.

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شوف تيفي عين البرجة سرقة المنطقة الأمنية

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