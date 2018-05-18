بالصورة..الفنانة أحلام الإماراتية تتلقى رسالة من الملك محمد السادس ﻿

بعد أيام من ظهورها بمقطع فيديو وهي تغني عن الملك محمد السادس وتتمنى له الشفاء، كشفت الفنانة الإماراتية ''أحلام'' عبر حسابها بالفيسبوك، عن تلقيها رسالة مميزة من الملك محمد السادس.

''شوف تيفي''

بعد أيام من ظهورها بمقطع فيديو وهي تغني عن الملك محمد السادس وتتمنى له الشفاء، كشفت الفنانة الإماراتية ''أحلام'' عبر حسابها بالفيسبوك، عن تلقيها رسالة مميزة من الملك محمد السادس.

حيث عبرت الفنانة الإمارتية عن سعادتها الكبيرة بالرسالة الملكية، وكتبت في تدوينة نشرتها على حسابها بالفيسبوك: ''عندما يكون التقدير بهذا الحجم عندما يكون التقدير من أهل القدر والتقدير تكون السعادة.. ألف سلامة لجلالة ملك المغرب الملك محمد السادس ربي يحميكم ويحفظكم و كلامكم يكبرني وأكبر بمحبتكم شكرًا على هذا التقدير الكبير من الغالي الذي تربينا على حبه وحب المغرب العظيم، من القائد أبونا زايد بن سلطان رحمه الله وأطال الله بعمركم جلالتكم من ابنتكم..المخلصة أحلام الشامسي وشكر خاص لمعالي سفير المغرب بالإمارات محمد آيت وعلي على تسليمي هذه الرسالة الخاصة من جلالة الملك المعظم محمد السادس''.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المغربية دنيا باطمة، أعلنت هي الأخرى، عن توصلها برسالة ملكية، وذلك بعد إصدارها لأغنية ''بشرة خير'' والتي عبرت من خلالها عن فرحتها بعودة الملك إلى أرض الوطن.