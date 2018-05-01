 شهــادة رجل أمن في محاكمة ''الزفزافي و رفاقه'' تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد مرافعة محامي الدولة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..فاجعة وسط محل تجاري في أول أيام رمضان وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مؤلم..فاجعة وسط محل تجاري في أول أيام رمضان وها أشنو وقع

شاهد بالفيديو .. هذا ماقاله يوسف العربي بعد فوزه بجائزة أفضل هداف بالدوري القطري | بووز

شاهد بالفيديو .. هذا ماقاله يوسف العربي بعد فوزه بجائزة أفضل هداف بالدوري القطري

الفيسبوكيون المغاربة غاضبون من البرمجة التلفزية لرمضان .. | ثقافة و فنون

الفيسبوكيون المغاربة غاضبون من البرمجة التلفزية لرمضان ..

الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة الإعلامية الراحلة ماريا لطيفي | صحافة

الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة الإعلامية الراحلة ماريا لطيفي

بالصور..أول يوم في رمضان... إيقاف شاب من إفريقيا جنوب الصحراء اعتدى على ابن صاحب المنزل الذي حاول سرقته بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالصور..أول يوم في رمضان... إيقاف شاب من إفريقيا جنوب الصحراء اعتدى على ابن صاحب المنزل الذي حاول

برلماني يواجه تهم ثقيلة بسبب اختلاس الملايــير | مجتمع

برلماني يواجه تهم ثقيلة بسبب اختلاس الملايــير

بالصورة..الفنانة أحلام الإماراتية تتلقى رسالة من الملك محمد السادس | ثقافة و فنون

بالصورة..الفنانة أحلام الإماراتية تتلقى رسالة من الملك محمد السادس

شهــادة رجل أمن في محاكمة الزفزافي و رفاقه تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد مرافعة محامي الدولة | مجتمع

شهــادة رجل أمن في محاكمة ''الزفزافي و رفاقه'' تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية | بوليتيك

بالموازاة مع ارتفاع الأسعار بأول يوم من رمضان.. العثماني: ''لن نسمح بالتلاعب في أسعار المواد

اجتماعنا مع العثماني.. ضرورة ماشي بريستيج

شهــادة رجل أمن في محاكمة ''الزفزافي و رفاقه'' تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد مرافعة محامي الدولة

بتاريــخ : 17 ماي 2018 / 23:14 شهــادة رجل أمن في محاكمة الزفزافي و رفاقه تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد مرافعة محامي الدولة | مجتمع
شهــادة رجل أمن في محاكمة ''الزفزافي و رفاقه'' تخلق نقاشـا قانونيا وهـذا ما قرره القاضــي بعد مرافعة محامي الدولة
تقـــدم دفاع المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة مساء اليوم الخميس خلال أشغال جلسة المحاكمة في شخص المحامي ''أغنــاج'' المحسوب على جماعة العدل والإحسـان، بطلب منع ''الشهـــود'' من أداء اليمين

شوف تيفي:

 

تقـــدم دفاع المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة مساء اليوم الخميس خلال أشغال جلسة المحاكمة في شخص المحامي ''أغنــاج'' المحسوب على جماعة العدل والإحسـان، بطلب منع ''الشهـــود'' من أداء اليمين اعتبارا لتبعيتهم الوظيفية للإدارة العامة للأمن الوطني، وهو الشيء الذي جعـل ''عبد السلام ريسي''، ممثل الوكــالة القضائية للمملكة يتحرك مسرعا في اتجاه ''محمد الحسيني كــروط'' محامي الدولة ، لأجل الرد على هــذا التجريح بالفصول القانونية المناسبة ولاسيما بعدما أخذ الموضوع حيزا زمنيا طويلا ونقاشا مستفيضا بين الهيئة التي تبث في الحكم والنيابة العامة وهيئــة دفاع المعتقلين التي اعتبرت الأمر خرقا للقانون.

وبعد ذلك تدخل المحامي ''الحسيني كروط'' نيابة عن الطرف المدني بالملف ، معتبرا أن التجريح في الشاهد ''نسيك آمين'' على أساس أنه رجل أمن وهناك علاقة تبعية بينه وبين الأمن الوطني واستدل بالفصل 330، الذي ينص على أن الرئـيس يستفسر عن علاقته بالطرف المدني هل هي علاقة نظامية أم تبعية للدولة المغربية.

وأوضح محامي الدولة أن المنصبة في الملف هي الدولة المغربية وليس الإدارة العامة للأمن الوطني التي لا تتوفر على الاستقلال المالي والإداري ، وأردف أن العلاقة بين ''الشاهد'' وبين الدولة نظامية يحكمها قانون الوظيفة العمومية والظهير 1958، وليست علاقة عمل يحكمها عقد شغل وبالتالي علاقة تبعية، وهناك فرق بين التبعية والعلاقة النظامية، وأكد أن الفصل 330 لا يمنع وإنما يستفسر الشاهد عن علاقته بالأطراف وغيرها من الأمور، لأن الأشخاص الممنوعين من أداء اليمين منصوص عليهم في المادة 332 من قانون المسطرة الجنائية ، أصوله وفروعه... .

وأضــاف ''كـــروط'' الخبير في القانون إلى أن هناك الممنوع من الشـهادة أي ''يمنع شهادته'' وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 436 وهي ما يدل أنه لا يمكن سماع شهادة المحامي بما علمه من المحامي وأن هناك المحروم من أهلية الشهادة، وهي المادة المنصوص عليها في المادة 330 كذلك من مسطرة القانون الجنائي المغربي وهو ''الشخص المحكوم عليه بجناية''.

واختتــم أن التجريح غير منصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية لأن المادة 286 تعطي للقاضــي حق الاقتناع الوجداني، وبالتالي فإن الطلب غير مبني على أســاس وهو ما جعل القاضي يرفض الطلب ويؤدي رجل الأمن اليمين مباشرة ليقول شهــادته، وتم طـرح الأسئلة عليه من جميع أطراف المحكمة بدون الخروج عن الموضوع، قبل أن ترفع الجلسة التي عرفت تجاذبات قانونية بين الطرف المدني والهيئة التي تبث في الحكم وممثــل النيابة العامة وتم التأجيل لمواصلة أشغال المحاكمة يوم غد الجمعة على الساعة 12 ظهرا لمواصلة الاستماع إلى الشهود في القضية.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي محكمة الاستئناف الدار البيضاء الحسيني كروط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

برلماني يواجه تهم ثقيلة بسبب اختلاس الملايــير | مجتمع

برلماني يواجه تهم ثقيلة بسبب اختلاس الملايــير

شوفو أش خرج من شاطئ إمي ودار شمال أكادير | مجتمع

شوفو أش خرج من شاطئ ''إمي ودار'' شمال أكادير

عاجل..ضحية بوعشرين تفضح المستور وتكشف عن مكالمات هاتفية مسجلة في كارط ميموار وتفجرها خلال أشغال المحاكمة : مارس علينا الجنس بطريقة وحشية | مجتمع

عاجل..ضحية بوعشرين تفضح المستور وتكشف عن مكالمات هاتفية مسجلة في ''كارط ميموار'' وتفجرها خلال أشغال المحاكمة : ''مارس علينا الجنس بطريقة وحشية''

القضية بدات كتسخن: تأجيل أشغال محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات خلال الجلسة المقبلة | مجتمع

القضية بدات كتسخن: تأجيل أشغال محاكمة بوعشرين والقاضي يقرر عرض الفيديوهات خلال الجلسة المقبلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد حملة أجي نتصالحو..سنطرال في قلب العاصفة من جديد..وهكذا كانت ردة فعل المغاربة | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

بعد حملة ''أجي نتصالحو''..سنطرال في قلب العاصفة من جديد..وهكذا كانت ردة فعل المغاربة

خطير و بالفيديو.. مسن مغربي تعرض لاعتداء بالدارالبيضاء..تعرضو ليا فباب داري وقطعو ليا العْصب ديال إيدي و هجمو عليا بالكلاب..نداء للحموشي | خارج البلاطو

خطير و بالفيديو.. مسن مغربي تعرض لاعتداء بالدارالبيضاء..تعرضو ليا فباب داري وقطعو ليا العْصب ديال إيدي و هجمو عليا بالكلاب..نداء للحموشي

بالفيديو..هذه حقيقة زواج مريم سعيد من فارس كرم‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..هذه حقيقة زواج مريم سعيد من فارس كرم‎

هــام للمغاربة..الحقيقة الكاملة من قلب منطقة تارميلات..عين سيدي علي فيها الماء وهاذي هي المراحل اللي كيدوز منها الماء من العين إلى غاية المراقبة و التعليب | روبورتاج

هــام للمغاربة..الحقيقة الكاملة من قلب منطقة تارميلات..''عين سيدي علي فيها الماء وهاذي هي المراحل اللي كيدوز منها الماء من العين إلى غاية المراقبة و التعليب

﻿

آخر المستجدات

مؤلم..فاجعة وسط محل تجاري في أول أيام رمضان وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 13 دقيقة

مؤلم..فاجعة وسط محل تجاري في أول أيام رمضان وها أشنو وقع

شاهد بالفيديو .. هذا ماقاله يوسف العربي بعد فوزه بجائزة أفضل هداف بالدوري القطري | بووز

شاهد بالفيديو .. هذا ماقاله يوسف العربي بعد فوزه بجائزة أفضل هداف بالدوري القطري

الفيسبوكيون المغاربة غاضبون من البرمجة التلفزية لرمضان .. | ثقافة و فنون

الفيسبوكيون المغاربة غاضبون من البرمجة التلفزية لرمضان ..

الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة الإعلامية الراحلة ماريا لطيفي | صحافة

الملك محمد السادس يُعزي أفراد أسرة الإعلامية الراحلة ماريا لطيفي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.